Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı projelerindeki plansızlığa ve bu durumun yol açtığı mağduriyetlere dikkat çeken AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, CHP yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni sağanak yağışlar konusunda uyardı.

İlçe Başkanı Durmuş, açıklamalarında;

“Meteoroloji uyardı, eğer dikkate alırsanız?! 30 Eylül haftasında bölgemizde ve özellikle İnegöl’ümüzde etkili ve yoğun sağanak yağış bekleniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kurumu BUSKİ yetkililerine tavsiyem, plansız ve programsız bir şekilde yapılmaya çalışılan altyapı faaliyetleri sebebiyle dolan ve temizlenmemiş kanalizasyon rögarlarını, şehrimizin ve hemşehrilerimizin sıkıntıya düçar olmamaları açısından acilen temizlemesini tavsiye ediyorum. Her ne kadar ‘adil bir yönetim anlayışıyla’ çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ettilerse de bunun cılız bir söylem olduğunu yerel seçimlerin hemen akabinde CHP yönetimi tarafından yapılan liyakatsız idareci atamalarıyla gözlemledik. Ezcümle BUSKİ İnegöl Şube Müdürü olarak görev yapan, işinde ehil ve İnegöl’ü tüm sokaklarıyla çok iyi bilen lakin yerel seçim sonrası CHP yönetimi tarafından başka bir ilçeye sayaç okuma memuru olarak gönderilmek istenen arkadaşımıza yapılan mobing, tabelada yazılı ‘…adil bir yönetim anlayışı…’ güzellemesini bizlere yutturamıyor ve ‘gülümsetemiyor’ elbette. Bizim derdimiz tasamız İnegöl! Ve hemşehrilerimizin hak ettiği en iyi hizmeti alması. Bu anlamda şehrimizde yapılan ve yapılması gereken her türlü çalışmanın yakın takipçisiyiz. BUSKİ ve Büyükşehir Belediyesinin yetkili mekanizmalarını rasyonel politikalar üretmeye, bunun somut bir adımı olarak da plansız başlayan altyapı çalışmalarından kaynaklı temizlik işlemleri ile dolu vaziyete gelen kanalizasyonları açılmasını hassasiyetle tavsiye ediyorum.”