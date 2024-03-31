AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu 3163 no’lu sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işlemi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Varank, Türkiye’deki demokrasi kültürünün gelişmişliğine vurgu yaparak, “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik ve oyumuzu kullandık. 31 Mart Yerel Seçimleri için tüm vatandaşlarımız sandıkların başında. Şehirlerini ve ilçelerini emanet edecekleri başkanı seçecekler. Bizler de arkadaşlarımız ile beraber gelip oyumuzu kullandık. Sandık başında çok ulvi bir görev yapan bütün arkadaşlarımıza hayırlı görevler diledik. Türkiye demokrasisi Avrupa ile kıyasladığınızda bile dünyada en oturmuş demokrasilerden biri. Demokrasi kültürünün yaygınlaştığı, çok partili hayatın içselleştirildiği bir ülke. Dünyada yüzde 80 ila 90’larda bir katılım olduğunu görmek pek mümkün değil. Ama bizim ülkemizde vatandaşlarımız hem cumhuriyetine hem de demokrasisine o kadar sahip çıkıyor ki, muhtarlık seçimlerinden, belediye meclis üyeleri, belediye başkanlarına kadar gerçekten kıyasıya bir yarış devam ediyor. Türkiye için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA