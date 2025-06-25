Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, bu yılki salım bölgesi olarak Derecik, Ocaklı ve Yumurcaklı mahalleleri arasındaki kırsal alan belirlendi.



Kekliklerin doğaya salımı, DKMP bölge şefleri Sedat Acar ve Mustafa Yıldız ile Tatkavaklı Avcılar Kulübü Başkanı Zafer Efe ve yönetim kurulu üyesi Ersin Eren’in katılımıyla gerçekleşti. Doğaya bırakılan keklikler, özel kafesler içerisinde getirilerek doğal yaşam alanlarına salındı.

Tatkavaklı Avcılar Kulübü Başkanı Zafer Efe, yapılan keklik salımının ardından bölgenin yeni bir karara kadar ava kapalı olacağını vurguladı. Efe, bölge avcıları ve mahalle sakinlerinden kekliklerin korunması ve gözetilmesi konusunda hassasiyet beklediklerini belirtti. Ayrıca, Bursa genelinde keklik avının tamamen yasak olduğunu da hatırlattı.

Av sezonu 23 Ağustos’ta açılıyor

Zafer Efe, 2025 yılı av sezonunun 23 Ağustos’ta bıldırcın, üveyik ve domuz avıyla açılacağını duyurdu. Yasadışı avcılığa karşı olduklarını ifade eden Efe, sürdürülebilir avcılık için Tatkavaklı Avcılar Kulübü olarak her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.