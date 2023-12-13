Mustafakemalpaşa Belediyesi, Mustafakemalpaşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Kültür Sanat Şöleni için dopdolu bir program organize etti. İki gün boyunca sürecek etkinlik programını Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar sosyal medyasından duyurdu.

15 Aralık Cuma Günü, Türk Sanat Müziği Konseri ile başlayan etkinlik, 16 Aralık Cumartesi Günü, Çocuk Mehter Gösterisi, Halk Oyunları, Çocuk Korosu/Genç Gitar ve Bale gösterisi ile son bulacak.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ‘’Kültür ve sanat şöleni kapsamında dopdolu bir program hazırladık. 33 Yıldır özlemle beklediğimiz Mustafakemalpaşa Kültür Merkezi’mizde hazırlanan eşsiz program ile tam anlamıyla bir şölen olacak. Kültür ve sanatla yoğurulan gençlerin ilçemize kazandırılması için tüm desteklerimizi sürdüreceğiz. Mustafakemalpaşa kültür, sanat ve sporun kalbi olacak. Bu özel etkinliğimize tüm halkımız davetlidir.’’ Dedi.