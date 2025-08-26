BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 27 Ağustos 2025 ile 5 Eylül 2025 tarihleri arasında, her gün 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabileceğini duyurdu.

BUSKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:

"BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede Mahalleleri ve civarında 27 Ağustos 2025-05 Eylül 2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Saygıdeğer Bursalılara duyurulur."