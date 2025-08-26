YKS 2025 yerleştirme sonuçlarına göre SUBÜ’nün tüm bölüm ve programları yüzde 100 doluluğa ulaştı. Sonuçları değerlendiren Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 3 yıl üst üste tam doluluğa ulaşmanın yanı sıra birçok programda sıralamalarını yükseltmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. SUBÜ’nün Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) dijital dönüşüm hamlesi kapsamında açılan programları ile bu dönem ilk defa öğrenci alacak programları da tamamen doldu. Böylelikle SUBÜ’nün 94 ön lisans programına 3 bin 672 öğrenci, 26 lisans bölümüne bin 93 öğrenci olmak üzere toplam 4 bin 765 öğrenci yerleşmiş oldu.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Kontenjanlarımızın bu yıl ile birlikte 3 yıl üst üste tamamen dolması bizleri mutlu etti. Fikir Sofrası ve farklı mekanizmalar aracılığıyla ve ortak kararla açtığımız bölüm ve programların teveccüh görmesi ve eğitim-öğretim süreçleri sonucunda nitelikli insanlarla ülkemize katma değer veriyor olması adımlarımızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Güncel, uygulamalı, uluslararasılaşmaya önem veren, kalitesi bağımsız kuruluşlarca ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tescillenmiş, ödüllü, iş dünyası ile sürekli temas halinde olmayı ve sürekli gelişmeyi önemseyen eğitim anlayışımız örnek hale geldi. Geride bıraktığımız dönemlerde ortaya koyduğumuz hedeflerden birisi de sıralamalarımızın da yükselmesiydi. Turizm, spor bilimleri, denizcilik ve teknik uygulamalı programlar gibi alanlarda bunu başararak en küçük yerleşme puanını Türkiye ortalamasının üzerine çıkardık. Bu da +1 Eğitim Modelimizin öğrenciler tarafından bir tercih sebebi olduğunu ortaya koyuyor. Üniversitemize yerleşen öğrencilerimize SUBÜ ailesine hoş geldiniz diyor, bilgiyi beceriyle bütünleştirebilecekleri üniversiteyi tercih ettikleri için tebrik ediyorum" diye konuştu.