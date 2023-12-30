Mustafakemalpaşa’nın zengin mutfak kültürünü gelecek nesillere ve geniş kitlelere buluşturan "Yöresel Lezzetler" kitabı görücüye çıktı.

Cumhuriyetin 100. Yılına özel 100 yöresel lezzeti ve hikâyelerinin anlatıldığı özel kitap, Mustafakemalpaşa Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kitap içerisinde yer alan onlarca tarif misafirlere ikram edildi. Cumhuriyetin 100. Yılına özel 100 yöresel lezzeti ve hikâyelerini barından kitap özel lezzetlere ve bu lezzetlerin hikâyelerine odaklanarak Mustafakemalpaşa’nın gastronomi zenginliğine vurgu yapıyor.

Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak hazırlanan özel kitabın, ilçenin kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynadığını belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Ekici, “Biliyoruz ki, bir yerin kültürünü en iyi yansıtan şeylerden biri de o yöreye özgü lezzetlerdir. Yemekler, bir toplumun tarihini, geleneklerini ve yaşam tarzını yansıtan miraslardan biridir. Bu zengin mirasımızı paylaşmak, yaşatmak adına Belediye Başkanımız Mehmet Kanar’ın destekleriyle, Cumhuriyetimizin 100. yılında, 100 Yöresel Lezzet kitabını hayata geçirdik” dedi.