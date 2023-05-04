Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) bölge illerinin kalkınması ve istihdamın artırılması adına projeler desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen Mutlu Kreş Mutlu Yarınlar projesi, Boğazlıyan Belediyesi tarafından yürütülüyor.YOZGAT (İGFA) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde daha önce hiç kreş olmadığı için, çalışan veya sosyal hayata katılmak isteyen anneler çocuklarına bakacak kimse bulamıyordu. “Mutlu Kreş Mutlu Yarınlar” projesi sayesinde, bu annelerin hem çocuklarına hem de kendilerine zaman ayırabilmeleri ve sosyoekonomik hayatlarını iyileştirmeleri sağlandı.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Mutlu Kreş Mutlu Yarınlar için; “Projenin hedefi, sadece annelerin iş hayatına katılmalarını sağlamak değil, aynı zamanda çocukların gelişimlerine uygun bir ortam sunarak onlara öğrenme, kendini kontrol etme ve istekli olma gibi beceriler kazandırmaktır. Proje sayesinde Boğazlıyan ilçesinde 7 derslikli ve 140 öğrencili bir kreş açıldı. Bu kreş hem ilçenin yaşam kalitesini yükseltti hem de velilere çocuklarının eğitiminde kullanılan farklı yöntemleri tanıtarak onların yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oldu.” Dedi.

Projeye 2023 yılı fiyatlarıyla 3,5 milyon liradan fazla destek sağlandığını vurgulayan Kilci, "Projenin toplam bütçesi 6 milyon TL'ye yakın, kalanı da Boğazlıyan Belediyesi tarafından karşılandı. Toplamda 127 öğrencinin yararlandığı proje ile 18 kişiye de kalıcı istihdam sağlanıyor.” ifadelerini kullandı.