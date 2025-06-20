Muğla Büyükşehir Belediyesi, havalimanı taşımacılığı kapsamında 2024 yılı başından bu yana 909 bin 627 yolcuya hizmet verdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını güçlendirirken, özellikle havalimanı taşımacılığı alanında her geçen yıl artan bir ivme ile hizmet sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yerli ve yabancı turistlerin güvenli, konforlu ve zamanında ulaşım ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla planlandığı seferler sayesinde, yolcular rahat bir şekilde seyahat ediyor.

2025 yılının ilk beş ayında Muğla’yı 664.016 kişi ziyaret etti. Ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir turizm destinasyonu olan Muğla’da, özellikle yaz aylarında havalimanlarına yönelik ulaşım talebinde artış yaşanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, havalimanı taşımacılığı kapsamında 2024 yılından bugüne kadar toplam 909.627 yolcu taşıdı. 2025 yılı içerisinde ise Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanları ile şehir merkezleri arasında düzenlenen seferlerle 202.661 yolcuya ulaşım hizmeti sağlandı.

BAŞKAN ARAS: “GÜVENLİ VE KONFORLU BİR ULAŞIM AĞI SUNMAK BİZİM ÖNCELİKLİ GÖREVLERİMİZ ARASINDA YER ALIYOR”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mız Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Her yıl milyonlarca turist ilimizi ziyaret ediyor. Bu süreçte, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı sunmak bizim öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. MUTTAŞ, havalimanı taşımacılığıyla bu ihtiyaca doğrudan cevap veriyoruz. 2025 yılında da vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi güvenle taşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet kalitemizi artırarak, önümüzdeki yıllarda da büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Ulaşımda değişen ihtiyaçlara, yenilikçi teknolojilerle çözüm üretmeye devam edeceğiz.” dedi.