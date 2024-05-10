Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 2014-2019 yılları arasında şehrin kültür envanterine kazandırılan ancak daha sonra atıl durumda kalan üç müze, yeniden aktif şekilde hizmet vermeye başlıyor.

Tekirdağ tarihinin önemli anlarını yansıtan Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi, Şairi Nazım Hikmet’in yol arkadaşı İbrahim Balaban’ın eşsiz eserlerine ev sahipliği yapan İbrahim Balaban Resim Müzesi ile Müzik Teknolojileri ve Geleneksel Türk Çalgıları Müzesi, artık haftanın yedi günü ziyaretçilerini ağırlayacak.

Eski Tekirdağ fotoğrafları müzesi 150 yıllık tarihe ışık tutuyor

Lozan Mübadelesi sırasında Tekirdağ’ı terk etmek zorunda kalan Rum ailelerden "Mavridisler"in günümüzdeki temsilcisi Araştırmacı, Koleksiyoner ve Yazar Dimitrios Mavridis’in bağışladığı binlerce eski Tekirdağ fotoğrafının yanı sıra yaklaşık 150 yıllık kent tarihine ışık tutan görsellerin sergilendiği Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi, Mavridis Ailesi’nin o dönemde yaşadığı ev Süleymanpaşa Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilerek 2017 yılında hizmete açılmıştı. Müze, Türk-Yunan dostluğunun bir işareti olarak 7 yılda binlerce yeri ve yabancı ziyaretçinin uğrak noktalarından biri olmuştu.

Müzik teknolojileri müzesi Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin ürettiği enstrümanların yanı sıra geleneksel Türk çalgılarının ve dünya müziğine ait çalgıların sergilendiği Müzik Teknolojileri ve Geleneksel Türk Çalgıları Müzesi, Türkiye’de alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Müzede geleneksel bir enstrümanımız olan klasik kemençenin (İstanbul kemençesi) yapım aşamalarının sergilendiği özel bölüm, çalgıların sergilendiği bir salon ve folklorumuzun bir parçası olan yöre kıyafetlerinden örneklerin görülebildiği bir alan bulunuyor.

İbrahim Balaban resim müzesi sanatseverleri bekliyor

Şair Nazım Hikmet’in hapis yıllarında tanıştığı, resim yeteneğini keşfederek destek olduğu, sonrasında da uzun yıllar yoldaşlık ettiği Ressam İbrahim Balaban, 2019 yılında 97 yaşında hayata gözlerini yummadan önce, tüm eserlerini Süleymanpaşa Belediyesine bağışlayarak Ressam İbrahim Balaban Müzesinin kurulmasını sağlamıştı. Balaban’ın pastoral tarzda, köy hayatını kendine has üslubuyla ortaya çıkardığı tabloları, Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde açılan müzede sergileniyor.

Her üç müze de aynı sokakta bulunan ve aslına uygun şekilde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Tekirdağ evlerinde sanatseverleri ve turistleri bekliyor.

Üniversiteli gençlerden müzelere ziyaret

Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzelere ilgi yeniden artış göstermeye başladı. Namık Kemal Üniversitesi “Saray Gezi Gurubu” üyesi yirmi kişilik bir öğrenci topluluğu, Müzik Teknolojileri ve Geleneksel Türk Çalgıları Müzesini ziyaret etti. Ziyarette; genç sanatseverlere rehberlik eden Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Çalgı Yapım Eğitmeni Necmi Özgül, müze hakkında bilgi verdi, sergilenen eserler ve Çalgı Yapım Bölümünde verilen eğitimlerle ilgili sunum yaptı.