Myrleia Antik Kenti mozaiklerinin korunması ve geleceğe taşınması amacıyla başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kazı alanını genişleterek eserleri ziyarete açmayı planladıklarını açıkladı.

Mudanya Belediyesi, doğal, kültürel ve tarihi değerleri koruyarak geleceğe kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'ni koruma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucu, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün bilimsel katkılarıyla gerçekleştirilen sondaj kazılarında ortaya çıkarılan, çiçek motifli mozaiklerin restorasyon ve konservasyon çalışmaları başarıyla tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Myrleia Antik Kenti'nin Türkiye ve dünya tarihi açısından çok önemli bir değer taşıdığını belirtti.

“Kazı alanını genişletip, ziyarete açacağız”

Restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanan mozaik zemin döşemelerinin her yıl düzenli olarak bakımdan geçeceğini belirten Başkan Dalgıç, “Kazı alanını genişleterek gerekli düzenlemeleri yapacağız. Ortaya çıkan eserleri ziyarete açarak, Myrleia Antik Kenti'ni halkımızla buluşturmak, ülkemiz turizmine ve geleceğe kazandırmak istiyoruz. Bu doğrultuda elimizden geleni yapıyoruz” dedi.