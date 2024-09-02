Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın Erzincan, Bingöl ve Tunceli'den geçen kısımlarında yakında büyük bir deprem olabileceğine dikkat çekti. Elazığ merkezli Kanal Fırat televizyonunda Zeki Akbıyık’ın sunduğu programa katılan Prof. Dr. Görür, bölgedeki deprem tehlikesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kuzey Anadolu Fayı'nın deprem üretmeye hazır hale geldiğini belirten Prof. Dr. Görür, büyük bir depremin gerçekleşmesine çok az bir zaman kaldığını ifade etti.

Canlı yayında açıklamalar yapan Prof. Dr. Görür, şu sözleri dile getirdi: "Tunceli'de deprem beklediğimi söylemek isterim. Erzincan'ın doğusunda yer alan Karlıova'nın bulunduğu bölge, Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğudaki ucunu oluşturuyor. Bu bölgeye Yedisu Fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalan bu fay hattı, yakın bir zamanda deprem üretebilir. Eğer gerçekleşirse, bu deprem 7’nin üzerinde olacak ve oldukça yıkıcı nitelikte olacak. Bölgedeki bina ve nüfus yoğunluğu çok yüksek olmasa da yine de insanların hayatını kaybetme riski bulunuyor. Tunceli Valisi ve diğer bölge valileri, bu uyarılarımı dikkate aldı. Ayrıca, bölgedeki kaymakamlarla da görüştüm ve gerekli uyarıları yapabildiğim kadarıyla ilettim. Şu anda Tunceli'de çalışmalar yürütülüyor."

Prof. Dr. Görür, Karlıova'ya kadar uzanan fay hattının son depremlerin etkisiyle enerji yüklenmiş olabileceğini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Karlıova, Bingöl, Göynük hattı üzerinde bir fay var. Bu fay Karakoçan üzerinden Elazığ’a, oradan da Malatya ve Hatay’a kadar uzanıyor. Şu anda en çok endişe ettiğimiz deprem, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasındaki bölgede meydana gelebilir. Bu bölge, tam bir çatal noktasında yer alıyor. 20 Şubat depremleri bu bölgeye enerji aktarımı yapmış olabilir. Şayet deprem gerçekleşirse, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında 7.4 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali çok yüksek. Çünkü bu fay hattı uzun süredir hareketsiz. Depremin eli kulağında. Ayrıca Bingöl-Göynük arasında da 7 büyüklüğünde bir deprem olma olasılığı var. Bu bölgedeki en son büyük deprem 1866 civarında olmuştu. Eğer Bingöl-Göynük fayı güneybatıya doğru devam ederse, Palu ve Elazığ’a, oradan da Malatya’ya kadar ulaşabilir."