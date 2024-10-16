Görür, sosyal medya hesabından(X) yaptığı açıklamada, "Malatya Kale'de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşti" dedi.

'ENERJİ AKTARIMININ BİR SONUCU'

2020'deki Elazığ depremi nedeniyle bu fayın büyük ölçüde kırıldığını belirten Görür, "Akuşağı-Kale/Malatya’da 6,0 büyüküğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" şeklinde konuştu.

'HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN'

Görür, ardından yaptığı başka bir paylaşımda Elazığ ve Malatya'da yaşayan vatandaşları uyararak, "Elazığ’daki ve Malatya’daki heşehrilerime duyuru: Malatya ve Elazığ yörelerinde DAF üzerinde afet boyutunda bir deprem beklemiyorum ama son depremlerde zarar gören, hasar gören binalardan uzak durun. Bunlarda yıkım olabilir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.