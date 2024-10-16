Maltepe Belediyesi’nin 2025 yılı Bütçesi ve Performans Programı, 2025 ve 2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı kabul edildi. 6 milyar 200 milyon TL olarak belirlenen 2025 yılı bütçesi mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

Maltepe Belediye Meclisi’nin 2024 yılı Ekim ayı toplantısının üçüncü bileşimi belediye ana hizmet binasında bulunan meclis salonunda düzenlendi. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda 2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı görüşülerek oylandı. Mecliste bulunan CHP, AK Parti ve MHP Meclis Üyeleri’nin konuşmalarının ardından oylamaya sunulan bütçe ve performans programı oy çokluğuyla kabul edildi.

‘Bütçe hizmet etmek amacıyla kullanılacak’

Oylamanın ardından bir konuşma yapan Köymen, alınan kararların Maltepe’ye ve Maltepeli komşulara hayırlı olmasını dileyerek, 2025 yılı bütçesine ve performans programına destek veren, hazırlık aşamasında emeği geçen tüm personele, birim müdürlerine, başkan yardımcılarına ve belediye meclisine teşekkür etti.