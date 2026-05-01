Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Tülay Özer, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gördüğü bilinen Özer’in vefat haberini müzik yapımcısı Hakan Eren duyurdu.

Hakan Eren, "Sabah kötü haber almak... Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı" ifadelerini kullandı.

Zerrin Özer’in ablası olan Tülay Özer, “Büklüm Büklüm”, “İkimiz Bir Fidanız”, “Kalbime Sana Vermiştim” ve “Niye Çattın Kaşlarını” gibi hafızalara kazınan eserleri ilk seslendiren sanatçı olarak tanınıyordu.

Özer için cenaze töreni 2 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek. Öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Tülay Özer kimdir?

Tülay, Nilgün, Songül ve Zerrin Özer kardeşlerin en büyüğü olan Tülay Özer, Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde dünyaya geldi. Asıl mesleği muhasebecilik olan Özer, profesyonel müzik yaşamına 1972 yılında adım attı.

Sanatçı, ilk 45’liğini 1974 yılında “Gel Artık - Niye Çattın Kaşlarını” adıyla müzikseverlerle buluşturdu. 1975 yılı ise Özer’in kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Aynı yılın başında Kent Plak etiketiyle yayımlanan “İkimiz Bir Fidanız - Son Ümit” 45’liğiyle geniş kitleler tarafından tanındı.

İlk kez sahne aldığı İzmir Fuarı’nda yakaladığı başarıyla Altın Plak Ödülü kazanan Tülay Özer, yılın sonlarına doğru çıkardığı “Deli Etme Beni Aşk - Neden Ayrıldık” 45’liğiyle 1976 yılına da adını yazdırdı. Özer, Esin Engin düzenlemeleriyle Anadolu pop ve arabesk müziğin izlerini taşıyan şarkıları yorumladı.

Ağırlıklı olarak Hakkı Bulut ve Bora Ayanoğlu gibi bestecilerin Esin Engin aranjeli olan bu çizgideki şarkıları yeniden yorumladı.

İlk LP'si Kent etiketi ile 1976'da yayınlandı. İkinci LP'si Seven Ağlatılmaz yine bu şirket tarafından yayınlandığı yıl olan 1978'in sonunda, bu kez bir Sezen Aksu bestesi olan "Büklüm Büklüm" teklisini 45'lik yaparak plak listelerinin yine fakat son kez zirvesine kuruldu.

1980'li yıllara girildiğinde Tülay'ın şöhreti artık eski ihtişamını yitirirken, kız kardeşi Zerrin Özer müzik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçiyordu. Kız kardeşinin müzik piyasasına atılması için her türlü desteği veren abla Tülay Özer, Zerrin ile bir rekabete girmediği gibi bu desteğini sürdürdü.

Yıllarca çalıştığı Kent Plak şirketinden ayrılan sanatçı, Yaşar Plak etiketiyle Pop-Arabesk tarzında yayınlanan son LP'si Kalbimdeki Sevgili adlı albümle umduğu çıkış başarının gerisinde kaldı ve müzik çalışmalarına uzun bir ara verdi.