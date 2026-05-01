Olay, çarşamba günü saat 21.50 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Emir Sultan Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cerrahi maske takan ve elinde mont bulunan bir kişi camiye girdi. Bir süre içeride vakit geçiren şahıs, ardından ayakkabıların bulunduğu rafa yöneldi. Gözüne kestirdiği bir çift ayakkabıyı montunun içine saklayan şüpheli, daha sonra camiden çıkarak uzaklaştı. Hırsızlık anları cami içerisindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA