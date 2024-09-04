Tüm Türkiye'nin dikkatini çeken ve 14 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran davasında, şüpheler giderek amca S.G.'ye yönelmişti. Narin’e ait izlerin amcanın aracında bulunmasının ardından, S.G. gözaltına alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından amca S.G.'nin verdiği ifadeler kamuoyuyla paylaşıldı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: "GÜÇLÜ BİR ŞÜPHE MEVCUT"

Amca S.G.'nin tutuklanmasıyla ilgili belirsizlikler sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, küçük Narin'in sağ salim bulunabilmesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti. Bakan Tunç, "Amcanın aracındaki DNA örnekleri, Narin'in DNA'sıyla eşleşti. Bu durum, kuvvetli bir şüphe doğuruyor ve bu sebeple sulh ceza hakimliği tutuklama kararı verdi" ifadelerini kullandı.

"SANA ÖYLE BİR ACI YAŞATACAĞIM Kİ" İDDİASI

Amca S.G. ile ilgili ortaya atılan bir iddia ise kamuoyunu dehşete düşürdü. İddiaya göre, S.G. ile Narin’in babası Arif Güran arasında uzun süredir devam eden bir husumet bulunuyordu. S.G.'nin kardeşine, "Sana ömür boyu unutamayacağın bir acı yaşatacağım" dediği öne sürüldü.

İNTİKAM CİNAYETİ Mİ?

Bu iddialar, "Amca intikam mı aldı? Bu bir intikam cinayeti mi?" sorularını gündeme taşıdı. Gazeteci Ferit Demir, Halk TV'de Ece Üner'in programına katılarak bu iddiaların bölgede sıkça konuşulduğunu, ancak kendisinin bu bilgiyi doğrulatamadığını ifade etti.

"TELEFONUM ÇEKMİYORDU"

Amca S.G., 2 Eylül tarihinde Jandarma’ya verdiği ifadesinde, Narin’in kaybolduğunu kızının kendisini aramasıyla öğrendiğini ve olaydan önce Narin’i görmediğini savundu. Ayrıca, telefonunun Narin kaybolmadan önce kapalı olmasını, "Tarlaların yakınında olduğum için telefonum çekmiyordu" şeklinde açıkladı.

MESAJ KAYITLARINI SİLMİŞTİ

S.G., telefonundaki WhatsApp mesajlarını ve arama kayıtlarını neden sildiği sorusuna, kardeşi Arif’in bir olayda mermileriyle yakalandığında kendisinden yardım istediğini ve bu nedenle bu kayıtları sildiğini ileri sürdü.

İDDİALARI REDDETTİ

S.G., kardeşi Arif Güran ile aralarında herhangi bir husumetin olmadığını ve "Sana ömür boyu unutamayacağın bir acı yaşatacağım" gibi bir ifadeyi asla kullanmadığını iddia etti.