Tavşantepe Köyü imamı R.K. hakkında idari bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi. Telefonunda uygunsuz görüntüler bulunduğu iddia edilen imam R.K., sosyal medyada gündem olmuştu. Narin Güran’ın ölümüyle ilgili soruşturma tüm detaylarıyla izlenirken, bu süreçte amcası, annesi ve ağabeyi de dahil olmak üzere 12 kişi tutuklandı.

İMAM HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kayboldu. Kur’an kursundan çıktıktan sonra ortadan kaybolan küçük Narin’in cansız bedenine tam 19 gün sonra ulaşıldı. Narin’den gelen üzücü haber, tüm Türkiye’yi derin bir yasa boğdu. Narin’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan köy imamı R.K. hakkında idari bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu idari soruşturma için 2 müfettiş görevlendirdi. İmamın telefonunda uygunsuz görüntüler bulunduğu iddiaları gündeme geldi.

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu süreçte, Narin Güran’ın amcası Salim Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu toplam 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.