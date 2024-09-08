Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 gündür aranan Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasının ardından, idamın getirilmesi için çağrıda bulundu.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 743’üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır’ın Tavşantepe Mahallesi’nde 19 gündür aranan Narin Gürhan’ın cansız bedenine ulaşılmasına değindi. Konuşmasında idamın getirilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Narin Gürhan yavrumuzun maalesef cansız bedenine ulaşıldı. İlk günden beri gözümüz, yüreğimiz kan ağlıyor. Ciğerlerimiz parçalanıyordu. İşte ona bu acıyı, bu kötülüğü yapanlara, adalet işleyecek. İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek" dedi.