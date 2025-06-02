Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ve güvenlik ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde rutin denetimlerini gerçekleştirirken dikkat çekici bir ihlalle karşılaştı. Yolcu indirme peronlarında yapılan kontroller sırasında bir otobüs firması tarafından bagaj kısmında indirilen sekiz koli ve dört çuval fark edildi. Görevliler, şüpheli buldukları bu paketlerin içeriğini kontrol ettiklerinde ciddi bir gıda güvenliği sorununu gün yüzüne çıkardı.

Kolilerin içinde toplam 400 kilogram dil peyniri bulundu. Peynirin, gıda mevzuatına göre soğuk zincirle taşınması gerekirken herhangi bir soğutucu sistem kullanılmadan sevk edildiği tespit edildi. Bununla da kalınmadı; çuvalların içinde yer alan plastik bidonlara doldurulmuş 300 kilogram tulum peynirinin de aynı şekilde hijyen ve saklama koşullarına aykırı biçimde nakledildiği belirlendi. Her iki ürün grubunun da uzun süre uygun olmayan sıcaklıklara maruz kaldığı anlaşılınca, halk sağlığını tehdit eden bu ürünlerle ilgili hemen işlem başlatıldı.

Zabıta ekipleri, durumu vakit kaybetmeden Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne iletti. Yapılan incelemelerde peynirlerin hem taşıma sıcaklığı hem de ambalajlama biçimi açısından yönetmeliklere aykırı olduğu saptandı. Gıda güvenliğini düzenleyen 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ihlal tespit edildi ve tutanak tutularak taşıyıcı firmaya idari para cezası uygulandı.

İnsan sağlığı açısından ciddi risk taşıyan ürünlerin imhası yönünde karar alındı. Büyükşehir Belediyesi’nin atık yönetimi ekipleri, özel çöp aracıyla peynirleri imha etti. Konuya dair açıklama yapan Terminal Zabıta Amiri Mustafa Kaya, sabah saatlerinde gerçekleştirilen denetim sırasında uygunsuz koşullarda getirilen ürünlerin hemen tespit edildiğini ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde gerekli adımların atıldığını belirtti. Kaya, terminalde halk sağlığını korumaya yönelik kontrollerin kesintisiz devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Bu olay, gıda ürünlerinin taşınmasında uygunluk kurallarına uyulmasının hayati önemini bir kez daha gözler önüne sererken, yerel yönetimlerin bu konudaki denetimlerinin ne denli önemli olduğunu da ortaya koydu.