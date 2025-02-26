Aynı zamanda Adile Naşit'in yeğeni olan Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi. 5 Gündür yoğun bakımda olan usta tiyatrocunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Bir çok önemli tiyatro oyununun yanı sıra rol aldığı fenomen dizi Kurtlar Vadisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü isim 5 gündür yoğun bakımda tutuluyor. Beyin kanaması geçiren ve entube edilen usta isim için asistanı sevenlerini bilgilendirdi. Naşit Özcan'ın asistan tarafından yapılan açıklamada ''Naşit'in durumu stabil. Yoğun bakımda şuan ve entube edildi. Bizlerde hep beraber dualarımızla ,iyi enerjilerimizle iyileştireceğiz onu" denildi. Özel bir hastanede yoğun bakımda tutulan Özcan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.