NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini, üyeliğin ancak savaştan sonra mümkün olabileceğini, barışın hangi koşullarda sağlanacağına Ukrayna'nın karar verdiğini sık sık tekrarlıyor. Ancak üst düzey bir NATO yetkilisi karşıt görüşteydi.

NATO Genel Sekreteri Stian Jenssen'in genelkurmay başkanı Norveç'in Arendal kentinde düzenlenen bir panelde Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını Rusya'ya vermesi karşılığında NATO üyesi olabileceğini söyledi.

NATO’dan bir yetkili konuyla ilgili ise açıklama yaptı. Açıklamasın da “NATO'nun konumu net ve değişmedi. NATO liderlerinin temmuzdaki Vilnius zirvesinde yineledikleri gibi Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tamamen destekliyoruz. Ukrayna'yı ne kadar sürerse sürsün desteklemeye devam edeceğiz. Adil ve kalıcı bir barış sağlamaya kararlıyız. Barışın ne zaman ve hangi şartlarda sağlanacağına Ukrayna karar verecek. Savaşın tekrarlanmamasını sağlamak için güvenlik düzenlemelerine ihtiyaç olduğu açık” şeklinde ifade etti.