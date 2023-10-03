Pandemiden sonra Navlun’dan elde edilen avantajın tekrar geriye döndürülmesi gerektiğini vurgulayan Kaptan Mustafa Can, “Navlunda çok ciddi avantajımız vardı fakat o avantaj elimizden gitti. Çin’den Rotterdam’a 1,40’lık konteyner bin 100 dolara gidiyor. Türkiye’den Rotterdam’a bir tır bu kadar ucuza gitmiyor” dedi.

Pandemi sonrası navlundaki avantajların gerilediğini belirten Kaptan Mustafa Can, “Navlundan elde edilen avantajın tekrar geriye getirilmesi gerekiyor. Devletin bu konuya el atması gerekiyor. Bunlar zor gibi gözüküyor ama imkansız önlemler değil. Çünkü vergi koyamıyorsunuz, karışınıza dünya ticaret örgütü çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye’yi ihracatta zor günler bekliyor olabilir” dedi.

“Türkiye’ye yabancı girişinin sağlanması gerekiyor”

Çinin fabrikalarının hepsinin çalışmaya başladığını vurgulayan Kaptan Mustafa Can, “Buna rağmen navlunlarda ciddi bir gerileme var. Bu Türk ihracatlarını çok zora düşürecek. Bundan önce çok ciddi navlun avantajımız vardı o avantaj elimizden gitti. Çin’den Rotterdam’a 1,40’lık konteyner bin 100 dolara gidiyor. Türkiye’den Rotterdam’a bir tır bu kadar ucuza gitmiyor. Dolayısıyla navlundan elde ettiğimiz avantaj elimizden gitti. O yüzden devletimizin bir an önce buna önlem alması gerekiyor. Bence hammadde harici tüm Çin mallarına mesafeli olmalıyız. Bunun haricinde de konteynerleri tutması gerekiyor. Bu durum zor gibi gözüküyor olsa da imkansız önlemler değil. Çünkü vergi koyamıyorsunuz karışınıza dünya ticaret örgütü çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye’yi ihracatta zor günler bekliyor olabilir. En kritik nokta swap konusu. Türkiye’ye acilen yabancı girişinin sağlanması gerekiyor. Yabancı sermaye bir memlekete kolay girip kolay çıkmak ister. Bu kolaylıkları eskiden olduğu gibi göstermek ister” şeklinde konuştu.

“Bu kitabı okuduktan sonra inşallah yeni liderler çıkacak”

Çıkardığı ‘Liderliğin Ufuk Çizgisi’ kitabı hakkında da açıklamalarda bulunan Can, “Bu kitaba, liderlikle ilgili tecrübeleri ve liderlerde gördüklerimi birleştirip yazdım. Her insanda doğuştan liderlik kapasitesi vardır fakat geliştirmezse yok olur. Kitapta buna da değindim. Kitap İngilizceye çevrildi. Şu anda Türkiye’nin kitapçıları ve online platformlarında bulabilirsiniz. Okurlarım, lider seçerken kitapta kendine uygun lider bulup onun izinden gidebilirler. Gerçek lider, milletinin ülküsüne ve ideallerine göre hareket eden kişidir” diyerek sözlerini tamamladı.