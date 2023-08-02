'Kriz kapıda, savaş geliyor, iç savaş çıkacak' söylemleriyle gündeme gelen Gazeteci-yazar Erol Mütercimler'in geçmişte yaptığı açıklamalar, yeniden gündeme taşındı. Mütercimler, katıldığı bir Habertürk Teketek canlı yayınında, ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında uyarıcı ifadeler kullanmıştı;

“Benim Mustafa Kemal Paşa’ya büyük bir kızgınlığım, kırgınlığım var. Bu kadar erken yapmasaydı şu savaşı, şu ülke bir Yunan işgali görseydi, o hacı hoca tayfası telgraf direklerinde önce öldürülüp sonra ayaklarından sallandırılsaydı, o camiler yıkılıp hepsi ahır yapılmış olsaydı, bir takım fesli mecluplar türemesi, bir bıraksaydı da yaşansaydı bunlar da görselerdi. Onun için kırgınım Mustafa Kemal Paşa’ya. Kırgınlığımın ikinci nedeni işgal görseydik yabancı dil yaygınlaşırdı. Çocuklarımız helak olmazdı kolejlerde falan okutacağız diye. İngilizce, bir yabancı dil memlekete tamamen yayılmış olurdu.”