Mudanya Klasspor Kulübü Başkanı Necati Şimşek uluslararası kick boks turnuvalarında hakemliği sırasında gösterdiği başarılı yönetimiyle kick boks Federasyonu Başkanı Mr. Roy Baker’in elinden başarı plaketini aldı.

Mudanya Klasspor Başkanı Necati Şimşek uluslararası kick boks müsabakalarında gösterdiği üstün performans sayesinde takdir topladı. Son olarak katıldığı dünya şampiyonasında hakemliğiyle beğeni toplayan Şimşek’i Dünya Kick Boks Federasyonu Başkanı Mr.Roy Baker plaket ile ödüllendirdi.

Duyduğu mutluluğunu dile getirirken Şimşek, "Bu onur yalnızca bana ait değil. Bu onur ülkemin, Bursa’mın ve Mudanya’mın ortak gururu. Bu konuda bana destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.