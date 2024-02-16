Romanya'nın Bükreş kentinde devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, çeyrek finalden başladığı turnuvada bireysel Rus sporcu Viktoria Radzkova'yı 7-0 yendi ve yarı finalde Polonyalı Viktoria Choluj ile karşılaştı. Choluj'u da 2-1 mağlup eden milli güreşçi adını finale yazdırdı. Finalde de Rumen Aleksandra Nicoleta Anghel ile karşılaşan Nesrin Baş, rakibi karşısında oldukça üstün bir performans sergileyerek minderden 5-1 galip ayrıldı ve Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: İHA