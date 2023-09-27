Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için düzenlediği ücretsiz hazırlık kurslarında yeni dönem için kayıtlar başladı. Sınırlı kontenjanla açılacak ücretsiz kurs için gençler online olarak kayıt yaptırabilecek.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Ana sınıfından üniversiteye kadar çocuk ve gençlerin eğitim alanında her zaman yanlarında olan Nevşehir Belediyesi, POMEM sınavlarına katılacak olan gençler için açtığı ücretsiz Fiziki Yeterlilik ve Spor Parkuru Hazırlık Kursu yeni dönem kayıtları başladı.

Ücretli olarak düzenlenen kurslara katılamayan gençler için sınırlı kontenjanla açılan kurslar hafta içi 19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Alanında uzman antrenörler nezaretinde Parça Çalışma, Teknik ve Taktik, Kuvvet ve Dayanıklılık, Parkur ve Fotoselli antrenmanlarının yapılacağı kurslar metre ile ölçülmüş parkurlarda gerçekleştirilecek.

Kursa katılmak isteyen adaylar, www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kurs Başvuruları sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.