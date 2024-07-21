Nevşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve bölge turizmine ciddi katkılar sağlayacak olan Kayaşehir VR Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Kayaşehir VR (Sanal Gerçeklik) Merkezi ve Kapadokya Kayaşehir Tarihi Yolculuk Müzesi’nin hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Kapadokya bölgesinde bir ilk olan olan ve bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin VR gözlüklerle dört mevsim balon uçuşunu deneyimleyerek Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini izleyebilecekleri, Kapadokya ve Kayaşehir’deki eski yaşamları gözlemleyebilecekleri merkezin açılışına Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra, İYİ Parti İl Başkanı Ali İhsan Parlatan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Arı, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi; “İçeride üç ayrı anı paylaşıyoruz. Bir tanesi Kapadokya’da, Kayaşehir’de geçmişte hayat nasıldı? İkincisi, tarihi Kayaşehir içerisinde bulunan Kaya Kilise’de geçmişte düzenlenen cenaze merasimi ve üçüncüsü de VR gözlüklerle balon binişini deneyimliyoruz. Burası şehrimizin ekonomisine, bölge turizmine gerçekten çok ciddi katkısı olacak. “

Arı’nın konuşmasının ardından merkezinin açılış kurdelesi hep birlikte kesildi. Arı ve beraberindekiler daha sonra merkezi gezdi.