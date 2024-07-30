Nevşehir Belediyesi tarafından tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde 4 Ağustos 2024 Pazar günü yoga etkinliği gerçekleştirilecek.

NEVŞEHİR (İGFA)- Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ‘70. Yılda 70 Etkinlik’ temasıyla düzenlenen sportif kültürel etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda, inşa edildiği 1849 yılından 1924'e kadar Ortodoks Rumların ibadethanesi, 1950-1983 arasında cezaevi olarak kullanılan ve ardından uzun yıllar atıl bırakıldıktan sonra yapılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Meryem Ana Kilisesi’nde 4 Ağustos 2024 Pazar günü Yoga Atölyesi gerçekleştirilecek.

Saat 19.00’da uzman eğitmenler nezaretine başlayacak olan etkinlikte esneme, kas çalışmaları, beden farkındalığı, stres yönetimi, kaygıyı azaltma, doğru nefes alma ve meditasyon alanında pratik yapılacak.

Etkinliğe dileyen tüm vatandaşlar ücretsiz bir şekilde kayıt yaptırmadan beraberinde getirecekleri matlarıyla katılabilecek.