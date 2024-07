Genç MÜSİAD İnegöl Şubesi tarafından organize edilen “Bu Yaz Camideyim” Projesi geçtiğimiz geçtiğimiz gün Akbaşlar Köyünde camide start aldı. Genç MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Enes Malik Ubuz ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile başladı. Kız ve Erkek olmak üzere her iki camide 20 öğrencinin katıldığı proje geçtiğimiz Cuma, Yönetim Kurulu Üyeleri Projenin uygulandığı camiye giderek burada Kursiyerler ile bir araya geldiler ve onlar ile vakit geçirdiler. Ayrıca tüm katılımcılara çeşitleri ikramlarda bulunuldu. Proje sonlanana kadar her Cuma camide bu tür etkinliklere devam edecek Genç MÜSİAD Yönetimi çocuklar ile bir araya gelerek onlara her anlamda desteklerini sunacaklar.



Genç MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Enes Malik Ubuz, “Bu Yaz Camideyim” Projesinin Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında yapıldığını, İşadamları derneği olarak sadece maddiyatın değil maneviyatında çok önemli olduğunu vurguladı. Ubuz bu projenin amacının dinini ve milletini seven nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Enes Malik Ubuz Projenin 6 hafta süreceğini, projenin bitiminde Eğitimciler tarafından belirlenen kategorilerde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verileceğini belirtti.



Genç MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı Enes Malik Ubuz, amaçlarının camilerin halkla bütünleşmesi, camii kültürünün yaygınlaşması ve toplumun ibadethanelerle kucaklaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Ubuz, Genç MÜSİAD olarak sosyal sorumluluk taşıdıklarını dile getirerek, "Yarınımız olan çocuklarımızın ufku geniş, değer yargıları ve kültürleriyle, inançlarıyla barışık bir nesil olmasını arzuluyoruz" dedi. Enes Malik Ubuz, bu kapsamda bu alandaki faaliyetlerin ve çalışmaların Genç MÜSİAD olarak Türkiye'deki diğer illerde de gerçekleştirildiğini söyledi.