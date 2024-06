Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği Shallow Tale’in dünya prömiyeri, 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Shallow Tale aynı zamanda Sinan Eczacıbaşı, Alihan Yalçındağ ve Scott Aharoni tarafından kurulan yapım şirketi Curious Gremlin’in uluslararası bağımsız film sektöründeki ilk imzası olacak.

Sundance Film Festivali’nin ‘Dünya Sineması Büyük Ödülü’ dahil uluslararası festivallerde çok sayıda ödül kazanmış olan Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği son İngilizce film ‘A Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer’ (Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikâyesi), en prestijli uluslararası film festivallerinden biri olan New York Tribeca Film Festivali’nin ‘en beklenen film’ kategorisi ‘Spotlight Narrative’ bölümünde, dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.

Shallow Tale’in dünya prömiyeri, Sinan Eczacıbaşı, Alihan Yalçındağ ve Scott Aharoni tarafından kurulan yapım şirketi Curious Gremlin’in de uluslararası bağımsız film sektöründeki ilk imzası olacak. Curious Gremlin ile film ve televizyon sektöründe ABD ile Türkiye arasında köprü kurmayı hedefleyen üç ortak, önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeye hazırlandıkları farklı projeler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Boşanma eşiğinde olan başarısız bir yazar ile, yazar ve eşine sahte evlilik danışmanlığı vermesi karşılığında bir sonraki romanının konusu yaptığı emekli bir seri katil arasındaki tuhaf arkadaşlığı konu alan Shallow Tale’in başrollerinde Golden Globe ödüllü Steve Buscemi (Rezervuar Köpekleri, Fargo, Büyük Lebowski, Stalin’in Ölümü, Sopranos, 30 Rock), John Magaro (Past Lives, Big Short, Umbrella Academy) ve Severance dizisiyle ünlü Britt Lower gibi önemli isimler yer alıyor.