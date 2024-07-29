Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde bulunan Manhattan bölgesinin gözde mekanlarından biri olan Oscar Wilde NYC, ünlü İrlandalı şair ve oyun yazarı Oscar Wilde'ın hayatından esinlenerek tasarlanmış bir mekan.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - 27. Cadde üzerinde bulunan bu restoran, konuklarını adeta bir masal kahramanı gibi hissettiriyor. ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, bu masalsı mekanı takipçilerimiz için ziyaret etti.

NEW YORK’UN EN UZUN BAR TEZGAHI BU MEKANDA

Mekanın mevcut konsepti "Alice Harikalar Diyarında" temasını işliyor. İç mekan tasarımında masaldaki bütün kahramanlar dekorasyonun bir parçası olmuş durumda.

New York City'nin en uzun bar tezgahına sahip olan mekan, dış mekana kadar uzanan barıyla dikkat çekiyor. Özellikle kokteylleriyle ünlü olan Oscar Wilde NYC, birbirinden lezzetli içecekleriyle tanınıyor.

Mekanın menüsünde yer alan yemekler de en az içecekleri kadar iddialı. Müşteriler, her bir yemekte farklı lezzetleri deneyimleyebilirler. Restoranın tarihi ise ayrı bir ilgi konusu.

VİCTORİA’NIN EŞSİZ ZERAFETİ

Victoria dönemi zarafetini modern bir dokunuşla harmanlayan bu mekan, Oscar Wilde'ın edebi mirasını yaşatırken, iç tasarımda kullanılan 26 antik saat, Wilde'ın ölüm saati olan 1.50'de durdurulmuş olarak sergileniyor.

ABDPost.Com’un haberine göre Bond St. Londra'dan esinlenerek tasarlanan sütunlar, Galler'den gelen şamdanlar ve 1800'lerden kalma Londra yapımı ayaklı saat, mekana tarihsel bir derinlik kazandırıyor. İrlandalı şairlerin anısına adanmış duvar ve Paris'ten, Almanya'dan getirilmiş antikalar, şömineler gibi detaylar, mekanın büyüleyici atmosferine katkı sağlıyor.

Konseptini dönem dönem değiştiren mekan, tıklım tıklım dolu oluyor. Kokteylleri ve yemekleriyle adeta damaklarda iz bırakan Oscar Wilde NYC, New York'ta mutlaka deneyimlenmesi gereken bir mekan.