Bugünkü yazım Yıldırım Gazetesindeki 250. köşe yazım oldu. Bu sebeple mutluyum, gururluyum.

Çocukluğumda da futbol ile ilgili çok yazılar yazar, düşünceler içinde olur, defterime bir şeyler karalardım. Ancak bir gün gazetede bu kadar yazı yazacağımı hiç tahmin edemezdim.

İnegöl futbolu ile ilgili birçok konuda araştırma yapıp hem yeni bilgiler öğrendim, hem de sizlerle paylaşma fırsatım oldu. Birçok ilginç bilgiler, sayısal verilerle amatör futboluna renk katmaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Teşekkürler Yıldırım Gazetesi Ailesi…

ESAME LİSTELERİYLE 3 PUAN ALIP 3 PUAN VERDİK!

Süper Amatör Ligi: Geçen hafta ilk defa üç grupta liderlik koltuğunda İnegöl takımları vardı. Bu da bizi ayrı mutlu etti. Lider olmak güzel ancak sezon sonunda gülmek daha önemli diye düşünüyorum. Costa olarak tanınan arkadaşım Güray Hocamın dediği gibi ‘Filmin sonuna bakmak lazım’.

A Grubu: Bu hafta K.Güvenspor - Akhisar Demirspor derbi maçı vardı. Favori olan K.Güvenspor müsabakayı penaltı golüyle 1 – 0 yenip yoluna devam etti. Osmaniyespor evinde sondan ikinci sıradaki Demirtaşspor ile karşılaştı. Oynadığı üç maçta ne gol yiyen, ne de gol atabilen, ne yenilen ne de galip gelen Osmaniyespor 4 – 2’lik galibiyetle nefes almış oldu. Bu hafta pazar günü yine derbi maçı var. Lig ikincisi K.Güvenspor ile Osmaniyespor kozlarını sahada paylaşacak. Yıllarca komşuluk yapan iki camia geçen sene iki kez karşılaşmıştı. Maçlar 0 – 0 ve 1 – 1 bitmişti. Geçen hafta ilk defa yeni antrenörü Cemal Yılmaz ile sahaya çıkan Akhisar Demirspor deplasmanda grubun güçlü takımlarından Şükraniyespor ile karşılaşacak.

B Grubu: Liderlik keyfini süren Alanyurt Gençlik, Mudanyaspor’a konuk oldu. Temsilcimiz, 100. yılını gururla kutlayan Mudanyaspor’u 5 – 0 ile adeta sahadan sildi. Mağlup oldukları ligdeki ilk maçtan 3 puan alan ve sahada da galip gelmek isteyen Mobilya Kurtuluşspor deplasmanda Nilüfer Kızılcıklıspor ile karşılaştı. Yarım Asırlık Mobilya Kurtuluşspor maçı 1 – 0 kaybedip camiayı üzdü. Maç sonrası Teknik Direktör Erol Özmen görevi bıraktığı açıkladı. Hafta içi 3 – 0‘lık hükmen mağlubiyet alıp liderlik koltuğundan inen Alanyurt Gençlik ilginçtir bu hafta da 3 – 0 galip gelmiş olacak. Mobilya Kurtuluşspor, İnegöl’de lider Fethiye İdman Yurdu’nu konuk edecek. Mobilya Kurtuluşspor yeni Teknik Patronu Yunus Memiş ile bu maçı kesinlikle yenilmemeli. Yunus Memiş yaklaşık 15 yıl sonra Kurtuluşspor’da antrenörlük yapmış oldu.

C Grubu: Puan sıralamasında yine en üstte olan Orhaniyespor evinde Burgazspor ile oynadı. Müsabaka 2 – 2 bitti. Maçın bitiş düdüğü ile soyunma odalarının önünde istenmeyen arbede yaşandı. Ne olursa olsun daha sakin kalmalıyız. İki taraf için yazıyorum; ‘Kaybedilen puanların telafisi olur ancak dostluklar olmayabilir’. Gençlergücü, İznik’te İznikspor’a karşı 8 – 0 mağlubiyetle süper amatör kümesindeki kendi tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini almış oldu. Orhaniyepsor bu hafta lige iyi başlayamayan Orhangazi Hürspor ile deplasmanda karşılaşacak. Henüz gol atamayan ve zor günler yaşayan Gençlergücü evinde Küplüpınar Yeşildağspor’a karşı puan mücadelesi içinde olacak.

1.Küme:

3.Grup: Anadolu FK belki de en zor deplasman maçına bu hafta çıktı. Bugüne kadar oynadığı üç maçı da kazanan Panayırspor’a 2 – 1 mağlup olan temsilcimiz, hem 3 puanı, hem de liderliği kaybetmiş oldu. Cerrahspor evinde Yenişehir Yolörenspor’u 3 – 1 yenip puanını 10’a çıkardı. İlk mağlubiyetini alan Anadolu FK evinde Hacivatspor ile karşılaşacak. Temsilcimiz açısından önemli bir maç olacak. Cerrahspor bu hafta BAY geçecek.

4. Grup: Yenicepsor - Gençlergücü derbi maçı pazar günü oynandı. Yenicespor sahadan 6 – 1 galip ayrıldı. Lig beşincisi Yenicespor evinde ligde tutunmaya çalışan Balkanspor ile oynayacak. Gençlergücü, Bursa’da orta sıralarda yer alan Altınsabanspor’a misafir olacak.