Klasik, caz, klezmer, rock ve çok daha fazlasını kapsayan geniş repertuarıyla sınırlar ötesi müzikal yolculuğun öncülerinden Nigel Kennedy, "Heart and Soul" performansıyla 7 Nisan’da İstanbul’da konser verecek.

Besteci, keman virtüözü orkestra şefi ve festival küratörü Nigel Kennedy, farklı stilleri birbirleriyle harmanlayan tarzıyla tüm dünyada ses getiren konserlerine Türkiye ile devam ediyor. Vivaldi’nin "Dört Mevsim" eserini çaldığı albümü, 2 milyon satışa ulaşan ve Guiness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en çok satan klasik müzik albümü ile adını yazdıran Nigel Kennedy, 7 Nisan’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Klasik, caz, klezmer, rock ve çok daha fazlasını kapsayan geniş repertuarı ile sınırlar ötesi müzikal yolculuğun öncülerinden Kennedy, “Heart and Soul” performansıyla unutulmaz bir müzik ziyafetine imza atacak. Nigel Kennedy, 7 Nisan’daki programında Bach’ın eserlerinin yanı sıra modern zamanların iki büyük klavye sanatçısı ve bestecisi Krzysztof Komeda ile geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Ryiuchi Sakamoto’nun keman ve çello için sevilen diğer parçalarının yanı sıra kendi bestelerine yer verecek. Keman, çello ve zaman zaman piyanonun eşlik ettiği, sadece iki müzisyenin performans sergileyeceği konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Klasik, caz, klezmer, rock ve çok daha fazlasını kapsayan geniş repertuarı ile sınırlar ötesi müzikal yolculuğun öncüleri arasında yer alan Kennedy; Almanya’da BRIT Ödülleri, ECHO ve Bambi ödüllerinin yanı sıra çok sayıda Grammy adaylığı ve farklı ödüller kazanmış durumda. Albümlerinin çoğu Platin ve Altın Plak ödüllerine layık görüldü. En son albümü My World, Birleşik Krallık’ta klasik listelerin zirvesine çıktı. Rock dünyasının önemli yıldızları Sir Paul McCartney, Kate Bush, The Who, Led Zeppelin şarkıcısı Robert Plant, Donovan, John Lord, Talk Talk, Jeff Beck, Ian Dury gibi pek çok müzisyenle ortak işler yaptı.