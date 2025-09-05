Bugün nikahları olan İnegöllü genç çift, halk otobüsüne bindi. Nikah saatleri yaklaşınca geç kalacaklarını düşünen genç çift, otobüs şoförü Ömer Ulubey, kendilerini Nikah Dairesine yetiştirmesini istediler. Genç çiftin bu isteğinş kırmayan Ulubey, gençleri tam vaktinde nikah dairesine yetiştirdi.

Yapılan bu jest karşısında genç çiftte Ömer Ulubey'i nikah şahidi yaptılar.

Çift sosyal medya hesaplarından şu ifadeyi paylaştı;

"Nikah saatine tam vaktinde yetiştiren Hızır abim Ömer Ulubey bu güzel gayretin ve mücadelen için çok teşekkür ederiz..."

Kaynak: Haber Merkezi