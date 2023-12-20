Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. hafta maçında rakibi Mustafakemalpaşaspor’u 4-1 yenerek, en yakın rakibinin 6 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü.

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Nilüfer Belediye FSK, BAL 3. Grup 10. haftasında Mustafakemalpaşaspor’u ağırladı. İki Bursa ekibi İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, maçın 19. dakikasında Yusuf Efe Saydam’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Nilüferli futbolcular golden sonra baskısını artırsa da, aradığı golü bulamayınca ilk yarı Mustafakemalpaşaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle bitti.

Nilüfer Belediye FSK, ikinci yarıya teknik direktör Pablo Martin Batalla’nın kanatlarda yaptığı değişikliklerle başladı. Mustafa Aköz ve Cüneyt Balçık’ın oyuna girmesiyle Nilüfer ekibi, oyunu tamamen rakip yarı alana yıktı. Oluşan baskı sonucu 58. dakikada Aykut Akgün’ün ceza alanı içinde düşürülmesinden kazanılan penaltıyı Ali Şentürk gole çevirerek durumu 1-1 yaptı. Golden sonrada baskılı oyununu sürdüren Nilüfer Belediye FSK, 79. dakikada Cüneyt Balçık’ın golü ile 2-1 öne geçti. Mavi yeşil beyazlılarda oyuna sonradan dahil olan Barış Bakça, 90+2 ve 90+6. dakikalarda iki gol bularak maçın sonucunu 4-1 olarak tayin etti.

BAL ligi 3. Grup’ta oynadığı 10 maçı da kazanan Nilüfer Belediye FSK, topladığı 30 puanla en yakın rakibinin 6 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü.