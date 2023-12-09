Nilüfer Belediyesi, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 10002 yönetim sistemlerinin değerlendirildiği 4 günlük denetimlerden başarıyla çıktı.

Nilüfer Belediyesi’nde, TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 4 günlük dış denetim süreci tamamlandı. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının değerlendirildiği denetimler, 5-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Baş denetçi Hürriyet Gürsel Ülkü, denetçiler Dilek Arvas, Meryem Tambaş ve Argun Başer, Nilüfer Belediyesi’nin ilgili müdürlüklerinde çalışmaları inceledi. Denetimin genel sonucu, Nilüfer Barış Meclis Salonu’nda düzenlenen kapanış toplantısında açıklandı. Toplantıya, Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Osman Ayradilli, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile ilgili müdürler katıldı.

Nilüfer Belediyesi’nde herhangi bir uygunsuzluğa rastlamadıklarını kaydeden baş denetçi Hürriyet Gürsel Ülkü, “Şeffaf ve rahat bir denetim gerçekleştirdik. Çok kaliteli bir ekip ve gelişmiş, güçlü sistemleriniz olduğunu gözlemledik. Denetçiler üçüncü bir göz olarak yapılan çalışmaları gözlemliyor ve böylece sistemin işlevselliği daha rahat ortaya çıkıyor. Yapılan incelemelerimizde minör veya majör bir uygunsuzluğa rastlamadık. Bizi mutlu eden kuvvetli yönlerinizi de gördük. Sistemler ne kadar mükemmel olursa olsun yeniliklere her zaman açık olmalıyız. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeniz yenileniyordu ve bu konuda bir uygunsuzluk görmedik. Üst yönetim sisteminin verdiği destek, süreç sistem sorumlularının yetkinliği, doküman ve sistem altyapılarınız çok güçlü yönleriniz. Vatandaş ve topluma yönelik birçok projeniz zaten ödüllendirilmiş. Çalışmalarınızla diğer kurumlara örnek olmaya devam edeceğinizi umuyorum. Bu tür denetimler, kurumsal kimliğin gelişimi adına da çok önemli. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

İyileştirilmesi gereken konulara da dikkat çeken Hürriyet Gürsel Ülkü, yapılacak çalışmaların kurumun kalitesi ve gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti.

Bu tür denetimlerin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Osman Ayradilli ise, “Bu denetimler bizim için çok önemli. Yaptığımız çalışmaları dışarıdan tarafsız gözlerin incelemesi eksik yönlerimizin giderilmesine ışık tutuyor. Çıkacak sonuç yaptıklarımız hakkında bize önemli veriler sunacak. Umarım büyük bir olumsuzlukla karşılaşmayız. Ekip arkadaşlarımız Nilüfer’e en kaliteli hizmeti vermek için gereken gayreti gösteriyor. Bu denetimlerden başarıyla çıkmak bizi daha çok motive ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.