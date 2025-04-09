Düzenlenen toplantıya, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Başkan Özdemir konuşmasında “ Yeni bir süreçler bütünü oluşturduk. 1 yıl çok hızlı geçti. Yapmak istediklerimin bazılarını tam anlamıyla yapabilmiş değilim ama süreçten memnunum. “ diyerek söze başladı. Belediye bütçesinin detayını açıklayan Başkan Özdemir, bütçenin büyük kısmının personele ayrıldığını açıkladı.

Göreve geldiklerinde belediye personel sayısının 3.017 olduğunu belirten Özdemir, Şubat ayı itibarıyla bu sayının 2.719’a düştüğünü açıkladı. Belediyedeki kadın yönetici oranını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Özdemir, “8 başkan yardımcımızdan 5’i kadın, 3’ü erkek. İnşallah kadın sayımız daha da çoğalacak” dedi.

Pazar alanları ve taksi durakları çoğalacak

Nilüfer’de yeni pazar alanları açtıklarını belirten Özdemir, üç yeni pazar alanının daha hizmete gireceğini söyledi. Ayrıca ilçeye yakışan, modern ve standart hale getirilmiş taksi durakları için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Bu kapsamda Işıktepe Taksi Durağı’nın açıldığını belirten Özdemir, “Esnafımızın daha kaliteli hizmet sunabilmesi için projelerimiz devam edecek” dedi.

Deprem Parkı yapılıyor

Nilüfer’in zemin yapısının deprem riskine uygun olmadığını belirten Özdemir, bu nedenle deprem sonrası hazırlık çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Konak ve Altınşehir Mahalleleri’nde iki yeni deprem parkı projesinin ihale sürecine girdiğini duyurdu.

Vatandaşların görüşü alınacak

Dijital dönüşüm kapsamında “Nilüfer Her Yerde” isimli bir uygulama geliştirdiklerini ifade eden Özdemir, “Bu uygulama sayesinde ödemelerinizi ve işlemlerinizi dijital ortamda gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca mahalle ve ilçe genelinde anketler yaparak halkın görüşünü alacağız” diye konuştu.

Başkan Özdemir” Eski Rentıp binasının bulunduğu alanda Kozahan benzeri bir çarşı projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. 15.500 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak bu projenin, iki katlı kapalı otopark ihtiyacını da karşılayacağını belirtti.

İlçeye yeşil alan kazandırma çalışmaları kapsamında 7 yeni parkın hizmete açıldığını ifade eden Özdemir, Çalı, 30 Ağustos, Kızılcıklı, Kayapa ve Balkan mahallelerinde 5 yeni park daha yapılacağını duyurdu.

Yapay zeka bürosu kuruldu

Nilüfer Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak Yapay Zekâ Bürosunu kurdu. Vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı ve etkin şekilde yararlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen bu projeyle ilgili konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Türkiye’de bir ilk olarak yapay zekâ bürosunu kurduk. Vatandaşların aldığı hizmetleri hızlandırmak adına bu projeyi hayata geçirdik” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli bir projeyeye daha imza atılarak, Bursa Kanserle Mücadele Moral Evi, desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla hizmete açıldı.

Başkan Özdemir, bu projeye özel önem verdiklerini belirterek, “Nilüfer Belediyesi dayanışan bir belediye. Hayata geçirdiğimiz projeler içinde en kıymet verdiğim bu oldu” dedi.

Başkan Özdemir’den Öğrencilere Destek

Eğitimde başarı için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Başkan Özdemir, öğrencilere uygun fiyatlı ve dengeli beslenme imkânı sunan bir kent lokantası açtıklarını söyledi.

Öğrenciler için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Özdemir, şu ana kadar iki NİLBEL Kafe’nin hizmete açıldığını, iki kafenin ise açılışa hazır olduğunu ifade etti.

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