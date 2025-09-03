Uludağ’ın eteklerinde 70 çiçekten alınan polenlerden arılar tarafından işlenen balların hasadına başlandı. Kara kovan bal üretimi yapan Ali Kutluer(56), "50 yıldır yapıyoruz, babamdan kalma. Uludağ’ın eteklerindeyiz. Burada 70 çeşit çiçek var. Doğal kovan yapıyoruz. Arının kendisi, peteğini de kendisi yapıyor. Şeker hastaları da yiyebiliyor bu baldan." dedi.

734410De Dd36 4208 A76C 68E4Ce4Bc04ABal hasadının başladığını belirten Kutluer, "Şu anda hasadımız başladı, ballarımızı çıkarmaya başladık. Karakovan, poleni içinde ballarımız. Yoğun istek var balımıza. Mideye, öksürüğe yüzde yüz faydası var." diye konuştu.
Bu sene verimin iyi olduğunun altını çizen Kutluer, "Bu sene verim iyi olduğundan dolayı aşağı yukarı 300-350 kilo bal aldım. Seneye nasip olursa 100 kovana çıkartacağım, 1 ton bal bekliyorum." dedi.

Kaynak: Yavuz Yılmaz