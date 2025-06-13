T.C.
NİLÜFER BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2025 Yılı İlan Listesi
Belediyemiz mükelleflerinden olup, aşağıda adı soyadı, ünvanı belirtilen mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri, mükelleflerin bilinen adresinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine göre iş bu ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Belediyemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri yada taahhütlü mektup veya telgrafla, açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı; 1 aylık sürenin bitiminde müracaat ile adreslerini bildirmemesi halinde ise bu ilanın yayın tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
30.12.2024 tarih ve 32768 sayılı Resmi Gazetenin (2. Mükerrer) 577 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; (24.000,01 TL ile 2.400.000,00 TL'ye kadar borçların o İl düzeyinde Yerel Gazetede yapılması)
|Sıra No
|Sicil No
|Ad Soyad / Unvan
|Yıl
|Ödeme Emri No
|Tahakkuk Türü
|Borç
|Adres
|1
|286508
|ABER ENERJİ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2024
|553196
|ECRİMİSİL
|90.000,00
|İHSANİYE MAH. İŞLEMECİ SK. AS MUTILER SITESI 5 B/B NİLÜFER/BURSA
|2
|278971
|AL BARAKAH TEKSTİL İNŞ. İTHALAT İHRACAT VE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|2024
|519754
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|203.888,00
|ANADOLU MAH. 3.YAVUZ SK. 16 YILDIRIM BURSA
|3
|1150179
|ALİ ALTAY
|2024
|553190
|ECRİMİSİL
|144.000,00
|30 AĞUSTOS ZAFER MAH. ÇAMLIK BUL. KARNUR YAMAÇ SİTESİ D BLOK NO: 29D İÇ KAPI NO: 4 NİLÜFER / BURSA
|4
|162232
|BİLİM İNŞAAT VE MAKİNE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
|2024
|519778
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|119.669,00
|KOOPERATİF MAH. HÜKÜMET BLV. OPET FIKRET PETROL 82 MERKEZ / SİİRT
|5
|1113207
|CANAN ZENGİNKİNET
|2024
|553199
|ECRİMİSİL
|72.000,00
|İHSANİYE MAH. KANUNİ(110) CAD. IŞIKKENT SITESI SİTESİ K VE L BLOK NO: 19 İÇ KAPI NO: 2 NİLÜFER / BURSA
|6
|1169002
|ENDER ECZANESİ
|2024
|519783
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|277.132,95
|DUMLUPINAR MAH. DİNÇ(500) SK. 2 A NİLÜFER BURSA
|7
|1158462
|ENVER KARA
|2024
|519466
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|465.977,40
|FETHİYE MAH.2. FERAH SOK. İÇ KAPI : DIŞ KAPI:8 NİLÜFER/BURSA
|8
|133680
|ERCAN SEVİNÇ
|2024
|553170
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|524.199,00
|KÜLTÜR MAH. ÇINAR(200) SK. YAPITAS VILLALARI SİTESİ A BLOK NO: 4A/1 İÇ KAPI NO: 2 NİLÜFER / BURSA
|9
|244339
|ERCÜMENT GÜVENÇ EMLAK TAŞIMACILIK TARIM İNŞAAT GIDA HAY.SAN. TİC. TİC. LTD. ŞTİ.
|2022,2023
|519438
|ECRİMİSİL VERGİSİ
|255.664,00
|23 NİSAN MAH. 75.YIL BLV. KÖŞK BÜFE 7 NİLÜFER/BURSA
|10
|244339
|ERCÜMENT GÜVENÇ EMLAK TAŞIMACILIK TARIM İNŞAAT GIDA HAY. SAN. TİC. TİC. LTD. ŞTİ.
|2024
|553188
|ECRİMİSİL VERGİSİ
|300.000,00
|23 NİSAN MAH. 75.YIL BLV. KÖŞK BÜFE 7 NİLÜFER/BURSA
|11
|1159010
|FATMA GÜNGÖRMEZ
|2024
|553207
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|184.396,32
|BAĞLARBAŞI MAH. 4.HAKİM SK. NO:56 D:1 OSMANGAZİ / BURSA
|12
|89939
|FERİDUN DAMATLAR
|2020,2021
|386081
|EMLAK VERGİSİ
|34.973,84
|KARAMAN MAH. SOKULLU CAD. ERSOY SİTESİ A BLOK NO: 5 İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER / BURSA
|13
|89939
|FERİDUN DAMATLAR
|2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023
|506326
|EMLAK VERGİSİ
|135.335,00
|KARAMAN MAH. SOKULLU CAD. ERSOY SİTESİ A BLOK NO: 5 İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER / BURSA
|14
|173957
|FİLİZ ŞALIŞ
|2024
|519750
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|250.579,07
|23 NİSAN MAH. KÖROĞLU CAD. GÖRKEM SİTESİ A BLOK NO: 13A İÇ KAPI NO: 34 NİLÜFER / BURSA
|15
|295232
|FKM OKULLARI EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.
|2022,2023
|512708
|ÇTV
|24.110,00
|ÇAMLICA MAH. SEMT BABACAN CAD. 3 NİLÜFER BURSA
|16
|21921
|HALİL DEYMEN
|2023
|505070
|EMLAK VERGİSİ
|92.950,40
|ÜÇEVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. AKASYA EVLERİ SİTESİ F BLOK NO: 168F İÇ KAPI NO: 8 NİLÜFER / BURSA
|17
|21286
|HALİL TOSUN
|2024
|519477
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|231.417,00
|KONAK MAH. BİLETÇİ SK. NO: 6 İÇ KAPI NO: B1 NİLÜFER / BURSA
|18
|128038
|İLYAS İNCE
|2024
|553194
|ECRİMİSİL GELİRLERİ
|120.000,00
|30 AĞUSTOS ZAFER MAH. 59.(520) SK. A BLOK NO: 8A İÇ KAPI NO: 5 NİLÜFER / BURSA
|19
|22109
|İREZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|2023
|505081
|EMLAK VERGİSİ
|85.606,40
|IŞIKTEPE MAH. OSB KAHVERENGİ CAD. 25 NİLÜFER BURSA
|20
|33386
|İRFAN KABOĞLU
|2022,2023
|505293
|EMLAK VERGİSİ
|32.111,84
|BADEMLİ MAH. KONAK SK. NO: 12 MUDANYA / BURSA
|21
|1082867
|İSHAK SÖNMEZ
|2024
|519757
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|147.242,55
|MİNARELİÇAVUŞ MAH. MÜNEVVER SK. NO: 72 İÇ KAPI NO: 4 NİLÜFER / BURSA
|22
|1091797
|MAHMUT YILDIZ
|2024
|519489
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|58.090,25
|75.YIL MAH. 2.RÜZGARLI SK. NO:2 D:18 Yıldırım / BURSA
|23
|160533
|MEHMET ALİ YILMAZ
|2019,2020,2021,2022,2023
|508637
|EMLAK VERGİSİ
|37.394,00
|KAYAPA MAH. 151.(530) SK. B NO: 22B İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER / BURSA
|24
|1168342
|MEHMET GÖKHAN BİLİM
|2024
|519786
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|29.917,26
|KAZIM KARABEKİR MAH. ŞEHİT DURSUN ACAR CAD. NO:14A-1 YILDIRIM BURSA
|25
|1170654
|MEHMET GÜNDÜZ
|2024
|553174
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|29.917,26
|KÖYÜN KENDİSİ MEVKII LALELİ KÜME EVLERİ 155 1 MERKEZ/MUŞ
|26
|192473
|MERSAN RESTORASYON YAPI MAL. İNŞ.
VE İNŞAAT MAL. SAN. TİC. TİC. LTD. ŞTİ.
|2020,2021,2022,2023
|511065
|EMLAK VERGİSİ
|46.975,80
|YENİ YALOVA YOLU 23 KM KURTUL KÖYÜ Kapı No:1 OSMANGAZİ/BURSA
|27
|1040074
|NACİ ACAR
|2024
|519491
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|236.470,58
|ODUNLUK MAH. DERE(180) SK. NO: 32 İÇ KAPI NO: 5 NİLÜFER / BURSA
|28
|134401
|NURTEN AKTAŞ
|2024
|553198
|ECRİMİSİL GELİRLERİ
|62.400,00
|GÖLYAZI MAH. 1.(690) SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER / BURSA
|29
|1133267
|NUSRET KADİR SİLAH
|2024
|553227
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|1.327.970,80
|BARIŞ MAH. NİLÜFER HATUN CAD. BATURAY SITESI SİTESİ C BLOK NO: 11 İÇ KAPI NO: 5 NİLÜFER / BURSA
|30
|1070646
|ÖZCAN ARSLAN
|2024
|553618
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|467.557,80
|EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ MAH. AKINCI SK. NO:13 D:3 Osmangazi / BURSA
|31
|1141192
|SERHAT YALÇIN
|2024
|553181
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|153.663,60
|EMEK FATİH SULTAN MEHMET MAH TURGUT ÖZAL CAD SEVİM SK NO:17 D/3 OSMANGAZİ/BURSA
|32
|133243
|SINIRLI SORUMLU ELMAS KENT KONUT YAPI KOOP.
|2020,2021
|392276
|EMLAK VERGİSİ
|35.136,31
|PANAYIR MAH. İSTANBUL CAD. BÜRO VIP 498 OSMANGAZİ BURSA
|33
|1142949
|SINIRLI SORUMLU YAKUT 2 ETAP KONUT YAPI KOOP.
|2024
|553231
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|349.466,00
|ODUNLUK MAH. AKPINAR(180) CAD. EFE TOWER A BLOK 15 A 20 NİLÜFER BURSA
|34
|54298
|ŞEFİKA KAYMAZ
|2021
|383041
|EMLAK VERGİSİ
|31.166,96
|KOCANAİP MAH. EROĞLU ÇIKMAZI SK. NO: 1/1 İÇ KAPI NO: 2 OSMANGAZİ / BURSA
|35
|276139
|TASF.HAL. ARMADO GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT
TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş.
|2022,2023
|514857
|ÇTV
|25.875,00
|ALTINOVA MAH. FUAR CAD. BUTTİM İŞMERKEZİ BUTTIM ÇARŞI 61 4173 OSMANGAZİ BURSA
|36
|1178106
|YILMAZLAROĞLU YAPI İNŞAAT OTOMOTİV
NAKLİYE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
|2023
|553226
|İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)
|244.824,80
|ALAADDİNBEY MAH. 70. SK. 32 /1 1 NİLÜFER BURSA
|37
|226841
|YUSUF ŞAHİN (İŞT)
|2020,2021,2022,2023
|511976
|YOL. HARC. KAT. PAYI
|38.870,32
|DEMİRCİ MAH. DİLEK(390) SK. NO: 43 İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER / BURSA