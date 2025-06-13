T.C.
NİLÜFER BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2025 Yılı İlan Listesi

Belediyemiz mükelleflerinden olup, aşağıda adı soyadı, ünvanı belirtilen mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri, mükelleflerin bilinen adresinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine göre iş bu ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Belediyemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri yada taahhütlü mektup veya telgrafla, açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı; 1 aylık sürenin bitiminde müracaat ile adreslerini bildirmemesi halinde ise bu ilanın yayın tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
30.12.2024 tarih ve 32768 sayılı Resmi Gazetenin (2. Mükerrer) 577 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; (24.000,01 TL ile 2.400.000,00 TL'ye kadar borçların o İl düzeyinde Yerel Gazetede yapılması)

Sıra No Sicil No Ad Soyad / Unvan Yıl Ödeme Emri No Tahakkuk Türü Borç Adres
1 286508 ABER ENERJİ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2024 553196 ECRİMİSİL 90.000,00 İHSANİYE MAH. İŞLEMECİ SK. AS MUTILER SITESI 5 B/B NİLÜFER/BURSA
2 278971 AL BARAKAH TEKSTİL İNŞ. İTHALAT İHRACAT VE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2024 519754 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 203.888,00 ANADOLU MAH. 3.YAVUZ SK. 16 YILDIRIM BURSA
3 1150179 ALİ ALTAY 2024 553190 ECRİMİSİL 144.000,00 30 AĞUSTOS ZAFER MAH. ÇAMLIK BUL. KARNUR YAMAÇ SİTESİ D BLOK NO: 29D İÇ KAPI NO: 4 NİLÜFER / BURSA
4 162232 BİLİM İNŞAAT VE MAKİNE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 2024 519778 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 119.669,00 KOOPERATİF MAH. HÜKÜMET BLV. OPET FIKRET PETROL 82 MERKEZ / SİİRT
5 1113207 CANAN ZENGİNKİNET 2024 553199 ECRİMİSİL 72.000,00 İHSANİYE MAH. KANUNİ(110) CAD. IŞIKKENT SITESI SİTESİ K VE L BLOK NO: 19 İÇ KAPI NO: 2 NİLÜFER / BURSA
6 1169002 ENDER ECZANESİ 2024 519783 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 277.132,95 DUMLUPINAR MAH. DİNÇ(500) SK. 2 A NİLÜFER BURSA
7 1158462 ENVER KARA 2024 519466 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 465.977,40 FETHİYE MAH.2. FERAH SOK. İÇ KAPI : DIŞ KAPI:8 NİLÜFER/BURSA
8 133680 ERCAN SEVİNÇ 2024 553170 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 524.199,00 KÜLTÜR MAH. ÇINAR(200) SK. YAPITAS VILLALARI SİTESİ A BLOK NO: 4A/1 İÇ KAPI NO: 2 NİLÜFER / BURSA
9 244339 ERCÜMENT GÜVENÇ EMLAK TAŞIMACILIK TARIM İNŞAAT GIDA HAY.SAN. TİC. TİC. LTD. ŞTİ. 2022,2023 519438 ECRİMİSİL VERGİSİ 255.664,00 23 NİSAN MAH. 75.YIL BLV. KÖŞK BÜFE 7 NİLÜFER/BURSA
10 244339 ERCÜMENT GÜVENÇ EMLAK TAŞIMACILIK TARIM İNŞAAT GIDA HAY. SAN. TİC. TİC. LTD. ŞTİ. 2024 553188 ECRİMİSİL VERGİSİ 300.000,00 23 NİSAN MAH. 75.YIL BLV. KÖŞK BÜFE 7 NİLÜFER/BURSA
11 1159010 FATMA GÜNGÖRMEZ 2024 553207 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 184.396,32 BAĞLARBAŞI MAH. 4.HAKİM SK. NO:56 D:1 OSMANGAZİ / BURSA
12 89939 FERİDUN DAMATLAR 2020,2021 386081 EMLAK VERGİSİ 34.973,84 KARAMAN MAH. SOKULLU CAD. ERSOY SİTESİ A BLOK NO: 5 İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER / BURSA
13 89939 FERİDUN DAMATLAR 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 506326 EMLAK VERGİSİ 135.335,00 KARAMAN MAH. SOKULLU CAD. ERSOY SİTESİ A BLOK NO: 5 İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER / BURSA
14 173957 FİLİZ ŞALIŞ 2024 519750 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 250.579,07 23 NİSAN MAH. KÖROĞLU CAD. GÖRKEM SİTESİ A BLOK NO: 13A İÇ KAPI NO: 34 NİLÜFER / BURSA
15 295232 FKM OKULLARI EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. 2022,2023 512708 ÇTV 24.110,00 ÇAMLICA MAH. SEMT BABACAN CAD. 3 NİLÜFER BURSA
16 21921 HALİL DEYMEN 2023 505070 EMLAK VERGİSİ 92.950,40 ÜÇEVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. AKASYA EVLERİ SİTESİ F BLOK NO: 168F İÇ KAPI NO: 8 NİLÜFER / BURSA
17 21286 HALİL TOSUN 2024 519477 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 231.417,00 KONAK MAH. BİLETÇİ SK. NO: 6 İÇ KAPI NO: B1 NİLÜFER / BURSA
18 128038 İLYAS İNCE 2024 553194 ECRİMİSİL GELİRLERİ 120.000,00 30 AĞUSTOS ZAFER MAH. 59.(520) SK. A BLOK NO: 8A İÇ KAPI NO: 5 NİLÜFER / BURSA
19 22109 İREZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2023 505081 EMLAK VERGİSİ 85.606,40 IŞIKTEPE MAH. OSB KAHVERENGİ CAD. 25 NİLÜFER BURSA
20 33386 İRFAN KABOĞLU 2022,2023 505293 EMLAK VERGİSİ 32.111,84 BADEMLİ MAH. KONAK SK. NO: 12 MUDANYA / BURSA
21 1082867 İSHAK SÖNMEZ 2024 519757 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 147.242,55 MİNARELİÇAVUŞ MAH. MÜNEVVER SK. NO: 72 İÇ KAPI NO: 4 NİLÜFER / BURSA
22 1091797 MAHMUT YILDIZ 2024 519489 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 58.090,25 75.YIL MAH. 2.RÜZGARLI SK. NO:2 D:18 Yıldırım / BURSA
23 160533 MEHMET ALİ YILMAZ 2019,2020,2021,2022,2023 508637 EMLAK VERGİSİ 37.394,00 KAYAPA MAH. 151.(530) SK. B NO: 22B İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER / BURSA
24 1168342 MEHMET GÖKHAN BİLİM 2024 519786 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 29.917,26 KAZIM KARABEKİR MAH. ŞEHİT DURSUN ACAR CAD. NO:14A-1 YILDIRIM BURSA
25 1170654 MEHMET GÜNDÜZ 2024 553174 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 29.917,26 KÖYÜN KENDİSİ MEVKII LALELİ KÜME EVLERİ 155 1 MERKEZ/MUŞ
26 192473 MERSAN RESTORASYON YAPI MAL. İNŞ.
VE İNŞAAT MAL. SAN. TİC. TİC. LTD. ŞTİ.		 2020,2021,2022,2023 511065 EMLAK VERGİSİ 46.975,80 YENİ YALOVA YOLU 23 KM KURTUL KÖYÜ Kapı No:1 OSMANGAZİ/BURSA
27 1040074 NACİ ACAR 2024 519491 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 236.470,58 ODUNLUK MAH. DERE(180) SK. NO: 32 İÇ KAPI NO: 5 NİLÜFER / BURSA
28 134401 NURTEN AKTAŞ 2024 553198 ECRİMİSİL GELİRLERİ 62.400,00 GÖLYAZI MAH. 1.(690) SK. NO: 35 İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER / BURSA
29 1133267 NUSRET KADİR SİLAH 2024 553227 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 1.327.970,80 BARIŞ MAH. NİLÜFER HATUN CAD. BATURAY SITESI SİTESİ C BLOK NO: 11 İÇ KAPI NO: 5 NİLÜFER / BURSA
30 1070646 ÖZCAN ARSLAN 2024 553618 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 467.557,80 EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ MAH. AKINCI SK. NO:13 D:3 Osmangazi / BURSA
31 1141192 SERHAT YALÇIN 2024 553181 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 153.663,60 EMEK FATİH SULTAN MEHMET MAH TURGUT ÖZAL CAD SEVİM SK NO:17 D/3 OSMANGAZİ/BURSA
32 133243 SINIRLI SORUMLU ELMAS KENT KONUT YAPI KOOP. 2020,2021 392276 EMLAK VERGİSİ 35.136,31 PANAYIR MAH. İSTANBUL CAD. BÜRO VIP 498 OSMANGAZİ BURSA
33 1142949 SINIRLI SORUMLU YAKUT 2 ETAP KONUT YAPI KOOP. 2024 553231 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 349.466,00 ODUNLUK MAH. AKPINAR(180) CAD. EFE TOWER A BLOK 15 A 20 NİLÜFER BURSA
34 54298 ŞEFİKA KAYMAZ 2021 383041 EMLAK VERGİSİ 31.166,96 KOCANAİP MAH. EROĞLU ÇIKMAZI SK. NO: 1/1 İÇ KAPI NO: 2 OSMANGAZİ / BURSA
35 276139 TASF.HAL. ARMADO GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT
TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş.		 2022,2023 514857 ÇTV 25.875,00 ALTINOVA MAH. FUAR CAD. BUTTİM İŞMERKEZİ BUTTIM ÇARŞI 61 4173 OSMANGAZİ BURSA
36 1178106 YILMAZLAROĞLU YAPI İNŞAAT OTOMOTİV
NAKLİYE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.		 2023 553226 İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT) 244.824,80 ALAADDİNBEY MAH. 70. SK. 32 /1 1 NİLÜFER BURSA
37 226841 YUSUF ŞAHİN (İŞT) 2020,2021,2022,2023 511976 YOL. HARC. KAT. PAYI 38.870,32 DEMİRCİ MAH. DİLEK(390) SK. NO: 43 İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER / BURSA
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