29

1133267

NUSRET KADİR SİLAH

2024

553227

İ.P.C (KAÇAK İNŞAAT)

1.327.970,80

BARIŞ MAH. NİLÜFER HATUN CAD. BATURAY SITESI SİTESİ C BLOK NO: 11 İÇ KAPI NO: 5 NİLÜFER / BURSA