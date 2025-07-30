Başta Bursa olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde son günlerde peş peşe orman yangınları meydana geldi. Son olarak Bursa'nın Harmancık ilçesinde yakılan orman yangınlarının FETÖ bağlantılı biri tarafından yakılmasıyla ülkemizdeki orman yangınlarının doğal nedenlerle değil, birileri tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı kanaati oluştu.

HEDEF Mİ SAPTIRILIYOR?

Ancak bir mobilyacı kendi imalathanesinde lazerli bir yazıcıyla ormanların yakılabileceğini bir deneyle ispatladı. Lazer cihazıyla yaklaşık 4 metreden talaş yığınlarını yakan mobilyacı ormanların basit bir düzenekle yakılabileceğini iddia etti. Bu durum FETÖ’nün bir oyunu olduğu ya da dış güçlerin FETÖ bağlantılı bir şahsı kurban seçerek lazer gerçeğini örtmeye çalıştığı şeklinde yorumlanmaya başlandı. Her ne kadar bu durum ispatlanmamış olsa da güvenlik güçlerinin çok yönlü araştırması sürüyor.



Yangınların aynı şehirlerde birden fazla lokasyonda eş zamanlı olarak çıkması uzun süredir tartışmalara neden oluyordu. Sosyal medyada bilgi kirliliğinin had safhaya ulaştığı bu günlerde yeni iddia ise NASA'nın bu ve buna benzer denemeleri daha önce yaptığı ve devasal kaynaklar aktardığı öne sürülüyor.

FETÖ DÜĞMEYE BASTI İDDİASI

Diğer bir iddia ise FETÖ’nün bilerek CHP’nin seçim kazandığı şehir ve ilçelerde yangınlar çıkararak vatandaşları kaosa sürüklemek istediği, diğer yandan da FETÖ sermayesine hizmet eden gıda marketi zincirleri ile de enflasyonu yükselttiği de sıkça konuşulan konular arasında bulunuyor.