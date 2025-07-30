İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın onayı ile İnegöllü isim Emre Aydın ilk resmi Kaymakamlık görevini Adana’nın Saimbeyli ilçesinde gerçekleştirecek. 13 bin 451 nüfusu ile Adana’nın en küçük ilçesi konumunda olan Saimbeyli, ilçenin Fransız işgalinden kurtarılmasına liderlik yapan Saim beyin adını taşıyor. 31 yaşındaki Emre Aydın, Göksu çayının kenarında ve dağlık bir bölgede kurulmuş olan Saimbeyli'deki görevine 4 Ağustos 2025’de başlayacak.

KAYMAKAM EMRE AYDIN KİMDİR?

İnegöllü bir ailenin çocuğudur. Babası Yalçın Aydın’ın iş nedeniyle Antalya’da olduğu 1994 yılında Serik ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Bursa’nın İnegöl ilçesinde okudu. 2012 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu yönetimi bölümünü kazandı ve 2017 yılında üniversiteden mezun oldu. 2019 yılında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığında gelir uzman yardımcısı unvanıyla kamu görevini ifa etmeye başladı. 2024 yılında açılan kaymakamlık sınavında başarılı olarak Bursa Valiliğinde kaymakam adayı olarak mesleğe intisap etti. Bursa Valiliğinde İl Merkez Stajını, Hatay Antakya ve Eskişehir Sivrihisar'da kaymakam refikliğini ve Sivas ilinde teftiş stajını yaptı. 25 Temmuz 2025 tarihinde İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın onayı ile Adana Saimbeyli ilçesine kaymakam olarak görevlendirildi.

Kaymakam Emre Aydın, evli ve bir çocuk babasıdır.