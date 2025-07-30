Olay 1 hafta önce Mahmudiye mahallesi Tabakhane caddesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerine giren 2 şüpheli iş yerindeki kasayı açamayınca kucaklayıp işyerinden çıkardı. Şüpheliler araca yükledikleri kasayı alıp kaçtı. Sabah iş yerine gelen yetkili kasanın yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki 70 kamerayı inceleyip şüphelileri tespit etti. Şüpheliler kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kasa ise Halhalca mahallesindeki tarlalık alanda bulundu.



Hırsızlar şok geçirdi

Kasanın içinde olan sahte altınları gören hırsızlar şoke oldu. Şüpheliler Cihan V. Ve Yahya T. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Cihan V.'nin ruhsatsız silah bulundurmaktan 4 ay hapis cezası ile 40'a yakın hırsızlık suçlarından arandığı ortaya çıktı.