Nilüfer Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye malzemesi desteği sunarak çocukların eğitimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. İlkokul ve ortaokulda öğrenim gören çocuklara yönelik bu sosyal yardım projesi, ailelerin eğitim masraflarını hafifletmeyi amaçlıyor.

Belediyenin bu yıl da hayata geçirdiği kırtasiye malzemesi desteği projesi kapsamında, başvurular 23 Ağustos Cuma gününe kadar kabul edilecek. Destekten yararlanmak isteyen ailelerin, öğrenci belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, aynı hanede ikamet eden kişi belgesi ve 18 yaş üstü her birey için SGK dökümü gibi belgelerle başvuru yapmaları gerekiyor. Gerekli evraklar, e-Devlet üzerinden temin edildikten sonra, Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde başvurular kabul edilecek.

Nilüfer Belediyesi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği bu kırtasiye desteği ile eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi ve ailelerin yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Bu yıl da yüzlerce öğrenciye ulaşmayı planlayan belediye, çocukların okul ihtiyaçlarını karşılayarak onların eğitim hayatına daha iyi bir başlangıç yapmalarına olanak tanıyor.