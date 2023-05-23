Bursa’nın Nilüfer ilçesinde göl kenarında hizmet veren Nilüfer Boğaz Cafe’de güvenlik tedbiri alınmadan yapılan havai fişek gösterisinde dehşet anları cep telefonlarına yansıdı.

BURSA (İGFA) – Havai fişek facialarına bir yenisi Bursa’da eklendi. Bursa’nın Nilüfer ilçesinde göl kenarında hizmet veren Nilüfer Boğaz Cafe’de bekarlığa veda partisinde güvenlik önlemi alınmadan atılan havai fişekler, gösteriyi çeken G.T.’ye isabet etti.

Bacağından yaralanan G. T., taksiyle hastaneye kaldırılırken, dehşet anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaşananları anlatan G.T., “Eşimle evlilik yıl dönümümüzü kutlamak için Nilüfer Boğaz Cafe’ye gitmiştik. Kafede aynı zamanda bekarlığa veda partisi varmış. Onlar adına havai fişek gösterisi hazırlamışlar. Ancak gösteri güvenlik önlemi alınmadan yapıldı. Ben ve eşimde cep telefonuyla manzara çekiyorduk. Havai fişeklerin 3 tanesi yukarıya değil, sağa sola savruldu. Bir tanesi de benim bacağıma isabet etti. İlk yardım desteği istedik kafeden. Kafede ilk yardım malzemeleri yok olduğunu öğrendik. Kafede müşteri olarak bulunan bir sağlıkçı bana yardım etti. Bize yardımcı dahi olmadılar. Kimsenin umurunda değildi. Sanki bir şey olmamış gibi davrandılar. Taksi, ambulans çağırmalarını söyledik. Kafe yetkilileri oralı dahi olmadılar, hesap peşine düştüler. Kafeden ve organizasyondan şikayetçi olacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan olay sonrası bazı müşteriler de, kafe yetkililerine tepki gösterdi.