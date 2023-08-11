Nilüfer Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl hayata geçirerek binlerce çocuğu oyuncakla buluşturduğu “Oyuncak Evi”, gönüllülerden destek bekliyor.

Dayanışma kenti Nilüfer’de geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen “Oyuncak Evi” ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Nilüfer Nikah Evi binasının zemin katında kapılarını açan “Oyuncak Evi”, ikinci el oyuncakları toplayıp elden geçirerek, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırıyor. Bağışçı ve gönüllülerden gelen oyuncakları elden geçiren Nilüfer Belediyesi, ekonomik krizin giderek ağırlaştığı bu dönemde oyuncakları kırsal mahallelerdeki çocuklara da ücretsiz dağıtarak çocukların yüzünü güldürüyor.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında açılarak hizmet vermeye başlayan “Oyuncak Evi” bugüne kadar bini aşkın ailenin çocuklarını oyuncakla buluşturdu.

Yoğun talebin olduğu “Oyuncak Evi” daha fazla çocuğa ulaşabilmek adına, hayırsever ve gönüllülerden kullanmadıkları ama kullanılabilir durumda olan oyuncaklarını bekliyor.

Projeye destek vermek isteyenler oyuncakları Nilüfer Belediyesi Nikah Evi binasının zemin katında bulunan “Oyuncak Evi”ne bırakabilir.