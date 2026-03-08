Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Nilüfer Ramazan Sokağı, 7'den 70'a her yaştan insanı ağırlamaya devam ediyor. Her akşam farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapan Ramazan Sokağı'nın son konuğu Artvinliler oldu. Gecede, Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü de kutlandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir de konseri vatandaşlarla birlikte izledi. Başkan Şadi Özdemir, 'Burada hem Ramazan'ın huzurunu paylaşıyor hem de Artvin'in kurtuluş gururuna ortak oluyoruz. Her akşam farklı kültürel zenginliklerimize ev sahipliği yapmaktan ve gönül birliği kurmaktan mutluluk duyuyoruz' dedi.

Artvin Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Özgür Gümüş ise tüm katılımcılara teşekkür ederek, iyi eğlenceler diledi.

Gecede sahne alan Grup İmece, meydanı dolduran yüzlerce kişiye unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Yöresel sanatçı Erol Alkan da akordeon ile gruba eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, tulum ve akordeon eşliğinde horon halkaları kurdu. Aynı zamanda Prusa Sanat Derneği oyun ekibi de halk oyunları gösterisiyle büyük alkış aldı.