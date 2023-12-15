Nilüfer Belediyesi ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) arasında imzalanan protokolle Nilüfer’de, daha çok sahipsiz hayvanın kısırlaştırılarak, popülasyonun kontrol altına alınması sağlanacak.

Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ve tedavisine yönelik yaptığı çalışmalarla Türkiye’de örnek kurumlardan biri olan Nilüfer Belediyesi, bir yılda yaptığı 2 bine yakın kısırlaştırmayla da adından söz ettiriyor. Bugüne kadar sivil toplum örgütleri ve gönüllülerle de ortak çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, HEPAD ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde imzalanan protokolle yapılacak iş birliğiyle sahipsiz hayvanların popülasyonunun kontrol altına alınması ve kısırlaştırılması artırılacak. HEPAD ile yapılacak ortak çalışmaları kapsayan protokole Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile HEPAD Kurucusu Emre Demir imza attı.

Bugüne kadar verdikleri destek için HEPAD’a teşekkür eden Başkan Turgay Erdem, sahipsiz hayvanların bakımı ve popülasyon artışının önlenmesinde sunulan katkıların önemine dikkat çekti.

Dernek olarak yıllardır gönüllülük esasına göre sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Emre Demir, Nilüfer Belediyesi ile yapılan iş birliğiyle daha etkin ve çözüm odaklı adımlar atacaklarını ifade etti. Son yıllarda sokaklardaki hayvan popülasyonunun artmasının, toplumu ciddi şekilde rahatsız ettiğini belirten Emre Demir, akılcı çözümlerle soruna çare bulunulabileceğini dile getirdi.