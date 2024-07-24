Nilüfer Belediyesi, bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği ‘Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz’ etkinliğini, farklı mahallelerden 300 ebeveyn ve çocuğun katıldığı renkli bir şenlik ile sonlandırdı.

Etkinlik, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri, kütüphaneleri tanımaları ve okuma kültürünü geliştirmeleri amacıyla her yıl düzenleniyor. Bu yılki şenlik, Yaşar Kemal Barış ve Kardeşlik Ormanı’nda yapıldı. Şenliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Tezcan Öztürk, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Demirhan Aslan, mahalle muhtarları, çocuklar ve aileler katıldı.

Başkan Şadi Özdemir, etkinliğin 13’üncüsünü gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Etkinlik, 6 yaş grubundaki çocukların okul ortamına hazırlanması, kütüphaneleri tanımaları, arkadaşlarıyla zaman geçirmeleri ve okuma kültürüne alışmaları gibi birçok amaca hizmet ediyor. Aynı zamanda ebeveynlerin birbirleriyle tanışmasını ve eğitimlerden faydalanmasını sağladığını ifade etti. İlk yıllarda 50 çocukla başlayan etkinliğin, bu yıl 300 çocuğa ulaştığını ve katılımcıların çeşitli atölye çalışmalarından faydalandığını aktardı.

Başkan Özdemir, çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplara önem verdiklerini ve yeni projeler gerçekleştireceklerini duyurdu. Bu projeler arasında 6 kreş ve çocuk bakım evinin hizmete alınacağı da belirtildi.

Etkinlikte, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, etkinliğin gerçekleştirilmesinde destek olan muhtarlar ve okul idarecilerine teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Yardımcısı Tezcan Öztürk ise etkinliğe katılan ebeveyn ve çocuklara teşekkür ederek, katılım belgelerini sundu.

Şenliğin ardından, Nilüfer Liseli Gençler Müzik Yarışması’nda birinci olan ‘Barış Orkestrası’ sahne aldı ve performansıyla büyük beğeni topladı. Çocuklar ve ebeveynler, müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

13’üncü ‘Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz’ etkinliği, Üçevler, Tahtalı, Yaylacık, Demirci, Görükle, Kurtuluş, Gümüşte ve Çalı Mahalleri’ni kapsadı ve haftada 3 gün, 3 kütüphanede gerçekleştirildi. Etkinlikler arasında ‘Tanışma Atölyesi’, ‘Drama Atölyesi’, ‘Okuma Atölyesi’, ‘Sanat Terapi Atölyesi’ ve ‘Sanat Atölyesi’ yer aldı. Katılımcılara küçük kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantalar ve kitaplar hediye edildi.