Kadınanalar Kültür Derneği tarafından yürütülen 'Gençlerimiz Medeniyetimizin İzinde' projesi kapsamında Afyonkarahisar'dan İstanbul'a gelen 55 lise öğrencisi, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesinin misafiri oldu.

Program kapsamında sabah namazının ardından Eyüpsultan Camii'ni ziyaret eden öğrenciler, Eyüpsultan havzasını gezerek bölgenin tarihi ve kültürel dokusu hakkında bilgilendirildi. Tarihî mekânları gezen öğrenciler, daha sonra TYB İstanbul Şubesi'nde düzenlenen kültürel programa katılarak sanat, musiki ve edebiyat alanındaki isimlerle bir araya geldi.

Program, hafız öğrenci Cemal Avlamaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cemal Avlamaz, Murat Çankaya ve Hasan Akın'dan oluşan ilahi grubu, seslendirdikleri eserlerle katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Etkinlikte erkek öğrenciler Mehter Duası'nı birlikte okurken, kız öğrenciler ise İstiklâl Marşı'nı oratoryo şeklinde seslendirdi.

Kadınanalar Kültür Derneği Başkanı Fatma Gülşen Koçak, proje kapsamında gençlerin İstanbul'un tarihî ve manevi mirasıyla buluşturulduğunu belirtti.

Koçak, gençlerin yalnızca tarihî mekânları gezmesini değil, aynı zamanda ait oldukları medeniyetin ruhunu hissetmelerini amaçladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

'Gençlerimizin kendi kültürünü, tarihini ve sanatını yakından tanımasını çok önemsiyoruz. Ecdadımızın bize bıraktığı medeniyet mirasını yeni nesillere aktarmak için gayret ediyoruz. İstanbul gibi tarih ve irfan merkezi bir şehirde gençlerimizin bu atmosferi teneffüs etmesi bizim için çok kıymetli.'

Projelerinin merkezinde kültür, sanat ve medeniyet değerlerinin yer aldığını vurgulayan Koçak, 'Kendi köklerini bilen bir gençlik geleceğe daha sağlam adımlarla yürür. Gençlerimizin gözlerindeki heyecan ve aidiyet duygusu bizleri umutlandırıyor.' ifadelerini kullandı.

Koçak, program dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesine teşekkür etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve Türkiye Yazarlar Birliği'nin öğrencilere kitap hediye etmesinin ardından sona erdi.